早报：谷歌宣布量子霸权实现 比特币暴跌

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苹果更新iOS系统的四度是越来越快了，也从侧面显示出iOS正在变得臃肿。

苹果发布的iOS 13.2新测试版：提高稳定性、修复系统漏洞



苹果发布的iOS 13.2新测试版

今天苹果再度发布了iOS 13.2的测试版，而这已经是该版本的第四个测试版了。本次发布的iOS 13.2第四个测试版还是以修复Bug为主，并且提高系统的稳定性，而有消息称，苹果会在本月底发布它的正式版。



iOS 13.2为iPhone 11和iPhone 11 Pro开启了Deep Fusion拍照功能。Deep Fusion是依靠A13仿生的神经网络引擎的全新图像处理系统。

Deep Fusion 会利用先进的机器学习技术，对照片进行逐个像素的处理，优化照片各个部分的纹理、细节和降噪处理。

下面消息来自三星，其最新的双模5G芯片已经发布。

三星正式发布Exynos 990旗舰处理器，双模5G



三星正式发布Exynos 990旗舰处理器

三星公司在加利福尼亚州圣何塞举行的2019年“三星技术活动”上正式推出了Exynos 990处理器，三星称这是基于7nm EUV工艺的旗舰移动处理器。



三星Exynos 990处理器采用新的5G调制解调器，为Exynos Modem5123，支持所有的网络技术（5G双模、兼容2G-4G）。官方称在5G上可以提供7.35Gbps的最大下载速度，在4G上提供3.0 Gbps的最大下载速度。

三星Exynos 990处理器为2x Exynos M5+2x Cortex A76+4x Cortex A55组成，性能提升约20%；GPU为Mali G77MP11，性能也提升约20%。采用双核NPU，算力可达10TOPs。此外，还支持120Hz刷新率、LPDDR5（2750MHz）、108MP传感器等。

下面消息来自微软，其2020财年Q1财报已经发布

微软发布2020财年Q1财报：净利润106.78亿美元同比增21%



微软发布2020财年Q1财报

微软今天发布了2020财年第一财季财报。报告显示，微软第一财季营收为330.55亿美元，比去年同期的290.84亿美元增长14%，不计入汇率变动的影响为同比增长15%；净利润为106.78亿美元，比去年同期的88.24亿美元增长21%，不计入汇率变动的影响为同比增长25%。微软第一财季调整后每股收益和营收均超出华尔街分析师预期，但盘后股价仍小幅下跌。



微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）表示：“全球领先的一些公司正在选择我们的云服务来构建其数字能力。我们正在加速整个技术栈的创新，为客户提供新的价值，并投资于具有广阔机会的、不断增长的大型市场。”

微软执行副总裁兼首席财务官艾米·胡德（Amy Hood）表示：“这是本财年的一个强劲开局，我们的商业云业务在这个季度中创造了116亿美元的营收，同比增长36%。

下面消息来自谷歌Pixel 4手机，它又出新问题

谷歌Pixel 4屏幕刷新率并非一直是90Hz，由亮度决定



谷歌Pixel 4屏幕刷新率并非一直是90Hz

Pixel 4的90Hz“平滑显示”是其很重要的卖点之一，不过有一个小问题，Pixel 4的90Hz刷新率仅在屏幕亮度达到某个特定阈值（大约75%）时才激活。当亮度低于此值时，手机会自动切换回常规的60Hz旧刷新率。



好在谷歌目前已意识到该问题，并计划对设备的固件进行更新以解决此问题。“但是，在某些情况下，我们将刷新率设置为60Hz。其中一些情况包括：当用户打开省电模式时，某些内容（例如视频，通常以24或30fps的速度拍摄），甚至各种亮度或环境条件也是如此，”谷歌发言人解释道。“我们不断评估这些参数是否能带来最佳的整体用户体验。我们之前已经计划了更新，将在未来几周内推出，其中包括在更多亮度条件下启用90Hz。”

下面消息来自谷歌，其宣布实现量子霸权。

谷歌宣布量子霸权实现！谷歌CEO：意义堪比发明飞机



谷歌宣布量子霸权实现

《自然》（Nature）杂志在官网上放出了重磅消息：一个月前被 NASA 发表又火速撤下的谷歌“量子霸权”论文重新发表，称其是量子领域中“Hello World”一样的里程碑事件。



与此同时，谷歌 AI 量子团队也发布了一条视频，讲述其如何实现了“量子霸权（Quantum Supremacy）”。

谷歌在论文中表示，自己已经开发出了一款54量子比特数的量子芯片，名为Sycamore，由铝、铟、硅晶片和超导体（约瑟夫森结）等材料组成，每个量子比特和临近的4个量子比特耦合。不过，实际上执行运算的只有 53 个量子比特和 86 个耦合器，剩下的 1 个量子比特无法正常工作。

谷歌CEO皮查伊在文章中称，谷歌取得这一突破前后共花费了13年的时间。当初之所以押注量子计算，是因为谷歌相信，量子计算可以加速解决一些世界上最紧迫的问题，从气候变化到疾病。

下面消息来自扎克伯格，其首次公开发表对天秤币的预期。

扎克伯格：“天秤币”是必要创新，能否成功我也不确定



扎克伯格：“天秤币”是必要创新

Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）已开始在美国众议院金融服务委员会举行的听证会上作证。



扎克伯格在听证会上表示，事实上，他也不清楚“天秤币”（Libra）能否按当初的预期去运作。听证会开始后，在事先准备好的开场白中，扎克伯格花了很多时间来讨论Facebook的民权计划、多样性记录，以及“天秤币”项目将如何增强国家安全等等。

下面消息来自特斯拉。

特斯拉财报超预期，盘后股价大涨18%



特斯拉财报超预期

特斯拉汽车今天公布了2019财年第三季度财报，在美股正常交易阶段，特斯拉股价跌0.35%报254.68美元，在截止北京时间5:38的盘后交易中，特斯拉股价飙涨18%，破300美元，为3月以来首次。



特斯拉汽车今天公布了2019财年第三季度财报。报告显示，特斯拉汽车第三季度总营收为63.03亿美元，比去年同期的68.24亿美元下降8%，比上一季度的63.50亿美元下降1%；归属于普通股股东的净利润为1.43亿美元，与去年同期的3.11亿美元相比下降54%，相比之下上一季度归属于普通股股东的净亏损为4.08亿美元。

财报显示，Model 3轿车的制造商第三季度每股盈利1.86美元，超过了分析师平均预估的亏损24美分。

下面消息来自比特币。

比特币价格再次跳水：5分钟暴跌400美元



比特币价格再次跳水

这几个月来比特币价格一路下滑，今天比特币价格再次跳水，5分钟内价格跌了400美元，正式跌破7500美元，创下了今年6月份以来的价格新低。



由于近年来挖矿难度越来越大，6000美元被认为是比特币挖矿的盈亏线，现在比特币价格再次大幅暴跌，意味着矿工们挖矿的利润也会大幅下滑。

根据之前的一份报告，所有比特币的现有价值已超过0.21万亿美元，仅次于俄罗斯卢布的全球价值，已经成为全球第11大货币。

不过比特币的供应上限为2100万枚，现在仅剩下300多万枚比特币，这也意味着比特币挖矿的难度会增加。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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