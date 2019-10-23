决定未来两年千元机品质的四款新品 今天发布了

中关村在线消息：众所周知，千元机一直是廉价的代名词，但随着市场竞争的不断升温，千元机的配置也随之水涨船高。消费者自然希望花最少的钱能够获得更加的使用体验，这就给厂商提出了一个不大不小的难题。如何在提升性能的同时压缩成本，这个问题在今天有了答案。





今天上午，ARM公司在北京召开了Arm Tech Symposia 2019。这次活动中，ARM正式对外发布了他们即将推出的两款全新的主流ML处理器，以及最新的MaliGPU与DPU。这套全新IP套件包括了Ethos-N57/Ethos-N37 NPUs，Mail-G57 GPU以及最小面积的 Mali-D37 DPU。

Ethos-N57和Ethos-N37：创造个性化和沉浸式体验

此前的TechCon大会上，ARM已经公开了Ethos-N77 NPU，但为了将Ethos扩散到更广阔的市场中，ARM在今天发布了Ethos-N57和Ethos-N37两款NPU。

这两款NPU最大的特点就是可以让AI应用成为可能并在ML的性能与成本、面积、带宽与电池寿命之间达成平衡。换句话说，这两款NPU并非像Ethos-N77一样走性能路线，将会运用到更普遍的移动设备身上。

Ethos-N57和Ethos-N37另外一个重要特点就是可以解决AI与ML复杂运算的挑战，以便为日常生活设备创造更为个性化与沉浸式的体验。相比Ethos-N77，Ethos-N57和Ethos-N37将更多应用于家庭和移动场景。

Mail-G57：移动设备的游戏体验再升级

同样能够带给大众沉浸式体验的还有Mail-G57 GPU。Mail-G57 GPU是第一款基于Valhall架构的主流GPU，主打游戏方面的提升。现场ARM也宣布，他们将与美国知名的游戏引擎厂商Unity合作，帮助Mail-G57得到进一步的优化。





VR游戏是近年来游戏领域的热点，移动厂商们也在致力于向更加普及的移动设备上推广VR游戏，而非继续固守在高端设备上。Mail-G57针对VR提供注视点渲染支持，且设备ML性能提升60%，以便进行更复杂的XR实境应用。这种支持可以让更多价格较低的移动设备都可以支持VR游戏，对于VR的普及也是非常有帮助的。

Mali-D37：成为入门级产品最适合的DPU

根据ARM的介绍，Mali-D37是一个在最小的可能面积上包含丰富显示与性能的DPU。目前，众多入门级移动设备屏幕尺寸都不是很大，在限制了屏幕尺寸的情况下，如果厂商想要带给用户更加优质的画面表现力，那么提升DPU是必须要做的事情。





Mali-D37单位面积效率极高，在提升画面表现力的同时，还可以进一步的减少功耗。这样的特性对于低端移动设备厂商来说无疑是一个巨大的福音。入门级智能手机、平板电脑与分辨率在2k以内的小显示屏等成本较低的设备上，会有更佳的视觉效果与性能。

结语

这一套全新的IP，设计时就考虑到解决方案，并吻合Arm全面运算(Total Compute)的初衷。这套IP可以对低端移动设备实现全面的加持。也就是说，未来两年的入门级手机中，用户都可以得到更加强劲的性能表现与低功耗。

ARM中国首席执行官吴雄昂在上午的活动中也提到，全面运算的时代已经到来，计算力正在改变着全球的生产力。ARM的这四款新品正是秉承着用计算力改变生产力的思想来推出的。我们也相信，未来有更多的厂商将会采用ARM的全套IP解决方案。或许，或许这四款新品就决定了两年之内的千元机的性能。

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