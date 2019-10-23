晚报：“鸿蒙”是媒体给取的名字 MateX售价揭晓

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。



一文读懂华为5G新品发布会：Mate X售价16999元











华为Mate系列产品5G版本价格公布

华为于今天下午举行的“5G终端及全场景发布会”上，继发布华为Mate 30/Pro 5G、华为Mate X 5G折叠屏手机、华为VR Glass、华为手环4、华为Watch GT 42mm版本等多款新品。



其中华为Mate30 5G全网通售价为4999元起；Mate30 Pro 5G全网通售价为6899元起；华为Mate30 RS保时捷设计（5G全网通12GB+512GB）12999元；华为Mate X售价16999元（8GB+512GB）【详情点击】

Z点评：Mate X会成为很多成功人士心头好。



魅族16T发布

魅族16T是魅族最新的大屏娱乐旗舰机型，采用一块6.5英寸的2.5D弧面极边全面屏，分辨率为2232x1080，对比度高达100000:1。这块屏幕采用COF封装工艺，支持10点触控，支持光学屏下指纹系统。



价格方面，魅族16T 6GB+128GB版本售价1999元，8GB+128GB版本售价2299元，8GB+256GB版本售价2499元，今天下午开启预售，10月28日正式开售。【详情点击】

Z点评：魅族明年确定上5G

专家回应“部分5G手机将淘汰”：运营商计划混合组网



专家回应“部分5G手机将淘汰”

有关“明年部分5G手机将遭淘汰”的传闻引发了网友的热议。传闻称，明年仅支持非独立组网模式（NSA）的5G手机都将被淘汰，只有支持独立组网模式（SA）的5G手机才能正常使用。



该领域专家给出了答复：“非独立组网就是对4G网络进行改造，使其增加了5G功能，是在4G基础上构建出5G；而独立组网则是完全独立建设的、原生态的5G网络。 目前，我国部分运营商已计划实现非独立网与独立网混合组网。”在混合组网的情况下，非独立组网单模5G手机明年还能继续用。

Z点评：NSA单模5G手机并不会马上淘汰，但还是建议选双模。

三星将发新款Exynos处理器 预计定位中端系列



三星将发新款Exynos处理器 预计定位中端系列

三星在其官方Twitter预告称，将于近日发布新款Exynos处理器，尽管没有公布更多信息，但分析称这个“近日”应该就是指明天的三星技术日。



一般认为，这款新的Exynos处理器就是在今年8月进入测试阶段的Exynos 9630，是一款中端芯片组，主要服务于明年的Galaxy A系列。

在预告中，三星还提到了“移动智能”，因此这款芯片应该也和人工智能技术有关，这和明天的议题也相吻合。

Z点评：手机处理器市场竞争加剧，特别是当5G到来之后。

华为徐直军：“鸿蒙”是媒体给取的名字



华为徐直军：“鸿蒙”是媒体给取的名字

华为媒体见面会上，华为轮值董事徐直军解释了鸿蒙系统名字的由来。徐直军表示，“鸿蒙操作系统名字不是我们取得，是你们（媒体）取得。



“鸿蒙操作系统，本来鸿蒙这个是用于我们内部一个内核的名字，只是挂在市场监管总局那里注册了。然后不知道哪个媒体好朋友看到了这个，就把它说是我们的智能手机操作系统。然后一炒就炒了好几个月。你看我们内部都没人说它是我们的手机操作系统，后来我还问余承东，你们还得好好讨论一下，到底你们（把它）叫啥，他们讨论完之后不知道咋取名了。他（余承东）说要是再取一个名字，还要向所有的消费者解释、所有的媒体解释，鸿蒙不是我们的手机操作系统。所以他们现在还是叫鸿蒙，鸿蒙不是他们取得名字，是媒体朋友取得。”

Z点评：很多时候就是冥冥之中注定了。

2019年Q3安卓手机报告：国内华为、OV三足鼎立



2019年Q3安卓手机报告

今日，个推大数据发布《2019年Q3安卓智能手机报告》，从市场概况、用户换机行为、用户画像等角度对三季度主要安卓手机品牌进行洞察。



报告指出，手机市场已然进入存量时代，华为、OV三足鼎立。华为手机的领先优势在进一步扩大，Q3增量市场占有率突破39.4%。

报告显示，2019年Q3华为存量占有率提升至27.7%，相比二季度26.0%的占比提升了1.7%。OV存量市占率与Q2基本持平，小米、三星存量市占率略有下滑。

Z点评：手机市场已经进入到存量竞争阶段。

苹果iOS 13.2 正式版最快可能在本月底推出



苹果iOS 13.2 正式版最快可能在本月底推出

根据beats官网的信息显示，自动打开电源能需要与之连接的设备搭载macOS 10.14.6、iOS 13.2、watchOS 6.0或更高版本，而美国官网显示Beats Solo Pro的正式发货日期为10月29日。



因此不出意外的话iOS 13.2的正式推送时间应该早于此日期，很大概率会在下周推送。iOS 13.2作为继iOS 13.1之后的另一个更新幅度较大的版本，带来了许多苹果先前就已经宣布的功能，如「深度融合」「Siri短信播报」「HomePod接力」等。

Z点评：苹果现在给IOS打补丁的速度是越来越快了。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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