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    华为首款单芯全模5G工业模组售999元：2Gbps网速

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：华为今天下午举行的5G终端及全场景发布会上，除了诸多的消费级硬件产品外，还推出了面向工业互联网的5G产品——即首款单芯多模5G工业模组MH5000。

    华为首款单芯全模5G工业模组售999元：2Gbps网速
    华为首款单芯全模5G工业模组

    华为介绍，MH5000是首款单芯多模5G工业模组，实现了2G/3G/4G/5G网络全兼容，支持5G SA/NSA双模，上行速率可达230Mbps，下行速率可达2Gbps。

    同时华为MH5000 5G工业模组内置了高性能CPU核心，双核A73性能远超友商的产品，可以说是买基带送CPU了，降低了系统复杂度，缩短了开发周期。

    安全性方面，华为MH5000 5G工业模组支持TrustZone微内核，实现了硬核安全、启动安全、存储安全及加密安全。

    此外，华为MH5000 5G工业模组支持了多达18种硬件接口类型，支持控制器、传感器、存储器、蓝牙、WiFi、GNSS等丰富应用。

    华为首款单芯全模5G工业模组售999元：2Gbps网速
    华为MH5000 5G工业模组仅售999元

    最后是售价，华为MH5000 5G工业模组仅售999元，10月23日正式开卖。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华为首款单芯全模5G工业模组售999元：2Gbps网速http://news.zol.com.cn/730/7303066.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/730/7303066.html report 741 中关村在线消息：华为今天下午举行的5G终端及全场景发布会上，除了诸多的消费级硬件产品外，还推出了面向工业互联网的5G产品——即首款单芯多模5G工业模组MH5000。华为首款单芯全模5G工业模组华为介绍，MH5000是首款单芯多模5G工业模组，实现了2G/3G/4G/5G网络全兼容，支...
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