魅族16T发布会都发了哪些新品？看完你就全知道

魅族16T大屏娱乐旗舰发布会在今天举行，会上魅族发布了一系列新产品，从手机到耳机到电动牙刷，我们一起来看看。

01 魅族16T





魅族16T是魅族最新的大屏娱乐旗舰机型，采用一块6.5英寸的2.5D弧面极边全面屏，分辨率为2232x1080，对比度高达100000:1。这块屏幕采用COF封装工艺，支持10点触控，支持光学屏下指纹系统。

此外，该机还支持600nit阳光屏极限亮度，实现58%蓝光过滤，100% DCI-P3屏幕色域，20%屏幕退化降低，功耗也较原来降低了5%。





性能方面，魅族16T搭载高通骁龙855旗舰处理器，配备8GB内存，且全系标配UFS 3.0闪存规格，足以完美运行各种大型游戏。

魅族魅族16T还配备了双立体扬声器，延续魅族家族式的线性振动马达，结合全新的游戏模式4.0，可以为用户带来全感沉浸式体验。

魅族16T还内置了4500mAh超大电池，可以支持多种游戏长达5h的超长续航，同时还配备18W快速充电，可以随时随地快速补充电量。





拍照方面，魅族16T采用后置AI三摄设计，主摄1200万像素，800万118°超广角镜头，以及一颗500W人像副摄，前置则为1600万像素单摄。

魅族16T镜头支持AI识别场景，能够做到2.5cm超微距拍摄，提供逆光模式和超级夜景模式，手持也能拍出超级夜景，此外还支持全自动HDR和AI美颜。

价格方面，魅族16T 6GB+128GB版本售价1999元，8GB+128GB版本售价2299元，8GB+256GB版本售价2499元，今天下午开启预售，10月28日正式开售。

02 魅族HD60头戴式蓝牙耳机





魅族称HD60采用三明治结构设计 使用了鞣制头层天然牛皮材质，，而梁架部分则采用了粉末冶金技术不锈钢伸缩滑动支架，包耳式耳罩设计让佩戴更加舒适。

魅族HD60头戴式蓝牙耳机采用40mm超大扬声器单元，独立后墙加导向管结构，失真率不到0.5%，比HiFi耳机标准高出一倍以上。

魅族HD60使用蓝牙5.0连接，连接速度和稳定性得到提升，充电一次续航达到25小时，Type-C接口。此外，魅族HD60还支持触控操作，可唤醒小溪、Siri等智能语音助手，

魅族HD60头戴式蓝牙耳机售价为499元，今天下午17：00开启预售，将于10月28日正式开卖，提供雾银灰、热带橙两种配色。

03 魅族防飞溅声波电动牙刷





魅族防飞溅声波电动牙刷由魅族与著名口腔医疗机构拜博口腔联合推出，最大的亮点就是其防飞溅的功能。

魅族为其配备了一个专用传感器，可灵敏的感应使用状态，牙刷开启后在接触牙齿时才会开始工作；而在检测到刷头脱离牙齿时，会自动减小振动频率。同时，牙刷还能在检测到用力过大时自动减小频率，甚至制动停止暂停运行。

外观方面，魅族防飞溅声波电动牙刷延续了魅族一贯的极简设计风格，手柄采用人体工学设计，并在表面增加UV覆盖层，在保证舒适手感时还可达到防霉防菌的效果，同时整体还支持IPX7防水级别，可在水中浸泡30分钟。

续航方面，魅族防飞溅声波电动牙刷可达30天续航时间，并且拥有快速无线充电底座，可随用随充。

价格方面，魅族防飞溅声波电动牙刷售价为299元，10月23日17：00官网、天猫旗舰店预售，10月28日10：00正式开售。

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