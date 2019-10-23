魅族防飞溅声波电动牙刷正式发布 售价299元

中关村在线消息：魅族今天下午在北京正式召开了魅族16T新品发布会，率先登场的是魅族与著名口腔医疗机构拜博口腔联合推出的魅族防飞溅声波电动牙刷。



魅族防飞溅声波电动牙刷正式发布

魅族这款电动牙刷最大的亮点就是其防飞溅的功能，据华海良介绍，魅族为其配备了一个专用传感器，可灵敏的感应使用状态，牙刷开启后在接触牙齿时才会开始工作，而在检测到刷头脱离牙齿时，会自动减小振动频率。同时还能在检测到用力过大时自动减小频率，甚至制动停止暂停运行。



魅族声波电动牙刷支持智能防飞溅

外观方面，魅族防飞溅声波电动牙刷延续了魅族一贯的极简设计风格，手柄采用人体工学设计，并在表面增加UV覆盖层，在保证舒适手感时还可达到防霉防菌的效果，同时整体还支持IPX7防水级别，可在水中浸泡30分钟。



魅族防飞溅声波电动牙刷售价299元

续航方面，魅族防飞溅声波电动牙刷可达30天续航时间，并且拥有快速无线充电底座，可随用随充。

价格方面，魅族防飞溅声波电动牙刷售价为299元，10月23日17：00官网、天猫旗舰店预售，10月28日10：00正式开售。

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