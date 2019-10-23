    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 创新科技 > 正文

    Windows 10 更新增加了内置的FPS计数器

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据悉，微软正在推出面向游戏工具栏Game Bar的更新，其中就包括了一款全新的 FPS 计数器。

    Windows 10 更新引入了内置的FPS计数器

    Windows 10 更新引入了内置的FPS计数器
    Windows 10 更新增加了内置的FPS计数器

    此款FPS 计数器，对于经常跑 Windows 游戏的玩家们来说，确实是一项令人欣喜的更新。在安装了 2019 年 10 月更新后，玩家们可以通过 WinKey + G 的组合键打开它。

    除了查看帧率，它还允许用户快速查看 CPU、GPU 和内存使用情况。微软表示，新功能将在测试稳定后自动下载安装，不过感兴趣的朋友也可以在 Windows Store 上手动检查更新并下载。

    即便不是 Insider 测试者，亦可在非预览版 Windows 10 系统上使用全新的原生 FPS 计数器功能。

    如需启用，请通过 WinKey + G 组合键唤出 Game Bar 工具栏，更新应用程序并同意相关权限，然后重启系统以完成设置。

    此款 FPS 计数器仅会在计算机处于游戏状态时才会显示，包括传统的 PC 、Windows Store、甚至模拟器在内的所有游戏。

    微软还添加了一些可自定义的体验选项，如更改位置、调整背景透明度、以及重选色调。默认情况下，玩家可在屏幕右上角看到性能数据。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Windows 10 更新增加了内置的FPS计数器http://news.zol.com.cn/730/7302473.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/730/7302473.html report 903 中关村在线消息：近日据悉，微软正在推出面向游戏工具栏Game Bar的更新，其中就包括了一款全新的 FPS 计数器。Windows 10 更新增加了内置的FPS计数器此款FPS 计数器，对于经常跑 Windows 游戏的玩家们来说，确实是一项令人欣喜的更新。在安装了 2019 年 10 月更新后，玩...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错