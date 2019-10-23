中关村在线消息：近日据悉，微软正在推出面向游戏工具栏Game Bar的更新，其中就包括了一款全新的 FPS 计数器。







Windows 10 更新增加了内置的FPS计数器

此款FPS 计数器，对于经常跑 Windows 游戏的玩家们来说，确实是一项令人欣喜的更新。在安装了 2019 年 10 月更新后，玩家们可以通过 WinKey + G 的组合键打开它。



除了查看帧率，它还允许用户快速查看 CPU、GPU 和内存使用情况。微软表示，新功能将在测试稳定后自动下载安装，不过感兴趣的朋友也可以在 Windows Store 上手动检查更新并下载。

即便不是 Insider 测试者，亦可在非预览版 Windows 10 系统上使用全新的原生 FPS 计数器功能。

如需启用，请通过 WinKey + G 组合键唤出 Game Bar 工具栏，更新应用程序并同意相关权限，然后重启系统以完成设置。

此款 FPS 计数器仅会在计算机处于游戏状态时才会显示，包括传统的 PC 、Windows Store、甚至模拟器在内的所有游戏。

微软还添加了一些可自定义的体验选项，如更改位置、调整背景透明度、以及重选色调。默认情况下，玩家可在屏幕右上角看到性能数据。

（文中图片来自互联网）

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