微软透露Surface Duo/Neo相机性能 不支持5G

中关村在线消息：近日据外媒消息，微软硬件团队负责人Panos Panay表示将会为Neo和Duo会提供一个“非常出色”的相机，但是初代产品可能不会支持5G网络。



Surface Duo/Neo有出色的相机 但或不支持5G

昨日在柏林举行的一场活动中，Panay向记者透露了一个雄心勃勃的路线图，其中就包括支持5G网络，但是目前他不想透露更多的细节。

不过可以肯定的是，装备两个5.6英寸屏幕的Surface Duo和装备两个8.0英寸的Surface Neo支持目前市场上的所有4G LTE网络。

Panay表示，Neo和Duo都支持LTE-Advanced，在路线图中只是简单的提及。Surface Duo虽然会在明年上市发售，但在路线图上依然显示装备当前的高通骁龙855八核处理器。

由于目前高通骁龙855只能通过外部的5G调制解调器来实现5G网络支持，这无疑会增加Surface Duo的芯片体积，而且鉴于Duo所需要的电池容量更大，因此骁龙855和5G模组的组合可能不会太高效。

所以明年上市的Surface Duo可能会装备更先进的高通骁龙处理器。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微软透露Surface Duo/Neo相机性能 不支持5Ghttp://news.zol.com.cn/730/7302455.html