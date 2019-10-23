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    Google Fi为Pixel4用户推新服务：可连接两个网络

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒报道，虚拟运营商Google Fi 为使用Pixel 4智能机的用户引入了一项特色功能 —— 支持双运营商网络接入。

    Pixel4智能机Google Fi用户 可连接两个网络
    Pixel4智能机Google Fi用户 可连接两个网络

    通过双卡双待DSDS技术，Google Fi 服务现已支持同时连接到两个 LTE 网络。尽管这不会提升网速，但能够更好地提升信号的覆盖范围（毕竟各家主运营商的基站布置不尽相同）。

    例如，在观看视频的时候，Google Fi 能够适时切换到更好的网络。且由于两个网络都是随时可用的，这种过渡也将更加无缝。

    如这项技术的名称所暗示的那样，通常双卡双待需要手机支持插入两张 SIM 卡。但是对于仅有一个卡槽的 Pixel 4 系列智能机来说，Google Fi 将同时使用实体 SIM 和电子（eSIM）卡的方式来实现。

    双连接技术将在未来几周内启用。毕竟 Pixel 4 设备在推出的时候，就已经做好了这方面的准备。在未来，谷歌还希望将这项功能推向更多 Google Fi 用户。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Google Fi为Pixel4用户推新服务：可连接两个网络http://news.zol.com.cn/730/7302348.html

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