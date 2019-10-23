华为Mate30系列5G版今日开放预定 售价4999元起

中关村在线消息：华为在上个月底正式发布了Mate30系列，不过之后随机开放购买只有4G网络版本，现在Mate30系列5G网络版终于要开启预售了。





华为Mate30 5G和华为Mate30 Pro 5G将于今天下午18：08开放预定，并于11月1日正式开卖，售价为4999元起。

具体价格方面，华为Mate30 5G全网通8GB+128GB版售价4999元，华为Mate30 5G全网通8GB+256GB版售价5499元，Mate30 Pro 5G全网通8GB+256GB版售价6899元，Mate30 Pro 5G全网通8GB+512GB版售价7899元。

据悉，华为Mate 30 5G和华为Mate 30 Pro 5G搭载麒麟990 5G芯片，基于7nm+ EUV工艺打造。麒麟990芯片采用CPU三档能效架构，最高主频可达2.86GHz；搭载新一代GPU Turbo，性能提升60%；集成NPU双大核+NPU微核架构；Erofs文件读取提升20%。

麒麟990 5G将处理器和5G基带合二为一，使得芯片集成度大幅提升，功耗和发热大幅降低。

Mate 30 5G和华为Mate 30 Pro 5G在5G SoC单芯片内实现了2G/3G/4G/5G全网通、NSA/SA双模、FDD/TDD全频段、5G+4G双卡双待，内部继承21颗天线，其中14颗天线支持5G连接，支持全球8个5G的频段。

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