微软Edge浏览器新版本 79.0.308.1发布

中关村在线消息：近日据悉，基于Chromium的Edge Dev通道于今天（10月22日）发布了最新版本79.0.308.1，重点引入了在多个设备之间同步已打开标签页的功能。新版本中还改善了使用手写笔来移动窗口的特性以及其他功能。



Edge Dev Build 新版本 79.0.308.1发布

最新版本中可以在多个设备之间同步已经打开的标签页。想要访问这项新功能，在升级至最新的Dev通道版本之后，通过“...”菜单打开Edge的历史。

你能够看到其他设备上已经打开的标签页列表，用户就能根据需求进行点击。微软表示那些使用企业或者学校账号登录的用户可以同步数据到Mac设备上。

新版本中还引入了其他功能，包括为PDF文件添加初始注释功能，改善浏览器的登录体验，添加新的个人头像图标等等。此外当浏览器处于无法登录状态时候，你还会看到新的错误对话框。

Edge Dev 79.0.308.1更新内容：

从设置中添加了指向Microsoft Privacy Dashboard的链接。

将鼠标悬停在任务栏图标上时，添加了显示当前窗口处于InPrivate还是Guest的文本说明

添加了编辑收藏夹中项目名称的功能。

在F12开发工具中添加了更多指向支持文档的链接。

在浏览器的某些位置添加了更多图标，例如右键菜单。

修复了登录浏览器时的崩溃问题。

修复了尝试打印PDF会使选项卡崩溃的问题。

修复了在IE选项卡中导航有时会导致浏览器崩溃的问题。

修复了使用IE模式选项卡时卡死问题。

修复了单击提示以重新启动Edge以应用更新的提示导致在Mac上挂起的问题。

修复了Edge会随机崩溃的问题。

修复了Application Guard窗口无法打开而没有指示原因的问题。

修复了Application Guard窗口无法导航到网站的问题。

修复了使用Application Guard时发生的崩溃。

修复了检查Edge更新导致以下错误的问题：“我们无法创建该组件（错误代码3：0x80080005-系统级）”。

修复了打开打印对话框时用户无法单击某些浏览器UI的问题。

这些更新应会自动下载，并且您需要重新启动浏览器才能使其生效。

（文中图片来自互联网）

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