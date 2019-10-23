世界互联网大会闭幕 参观10万人次 展示15项科技成果

中关村在线消息：援引自北京青年报讯，世界互联网大会已经闭幕。大会期间，来自全球83个国家和地区的约1500名嘉宾齐聚乌镇，围绕“智能互联开放合作——携手共建网络空间命运共同体”主题的世界互联网大会已经闭幕。



世界互联网大会闭幕 参观数超10万人次

大会闭幕新闻发布会上，国家网信办副主任刘烈宏介绍，本次博览会还以“新品发布+专场演讲”形式，为117家国内外互联网企业、团队、机构提供了新产品、新技术发布平台。

刘烈宏说，大会期间发布的《网络主权：理论与实践》《世界互联网发展报告2019》《中国互联网发展报告2019》和《乌镇展望2019》等成果广受关注，为全球互联网发展提供了新的思想借鉴和智力支撑。

据浙江省副省长高兴夫介绍，世界互联网大会“互联网之光”博览会于10月18日至22日成功举办，来自五大洲38个国家和地区的601家企业参展，其中有107家境外企业和机构，比上届增长三成。人工智能、5G、工业互联网、网络安全、物联网等领域的新技术、新产品及新应用竞相登台亮相，15项世界互联网领先科技成果在本届大会上成功发布，形成示范引领效应。

另外，本届世界互联网大会通过设置“科学与技术”“产业与经济”“人文与社会”“合作与治理”四大板块，共20个分论坛，既聚焦互联网发展趋势，重点关注人工智能、5G、开源芯片等前沿技术，又直面数字鸿沟、网上未成年人保护与网络生态治理等问题挑战。



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