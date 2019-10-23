早报：乐视喊话贾跃亭还钱 高通骁龙735规格曝光

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看高通骁龙735处理器的消息，该处理器还是高通旗下首款集成5G基带的SoC芯片。

高通骁龙735规格曝光：8核7nm



高通骁龙735规格曝光：8核7nm

国外爆料人Sudhanshu Ambhore拿到了一份内部文件，内容包含了骁龙735的核心规格。骁龙735内部型号为SM7250，7nm工艺，8核心，分别是1颗2.36GHz的Cortex A76、1颗2.32GHz的Cortex A76和6颗1.73GHz的Cortex A55，GPU集成Adreno 620。



上述数据与早先现身GeekBench 4中SM7250平台vivo手机参数吻合，当时的单核成绩比骁龙730提升了10%。有传言称，骁龙735就是高通此前官宣的旗下首款集成5G基带的SoC芯片，年底会有新机首发。

下面消息来自索尼，PS5的真实实力也被曝光了。

索尼PS5处理器主频或高达3.2GHz：为8核Zen 2



索尼PS5处理器主频或高达3.2GHz

在上周末的EGX 2019上，DF获悉，AMD为PlayStation主机版定制的SoC芯片有三个代号，分别是Gonzalo、Oberon和Prospero，其频率将达到3.2GHz。



考虑到PS5要用的是一颗8核16线程处理器，可对比的是，PS4 Pro的8核Jaguar处理器频率2.1GHz，Xbox One X的处理器主频是2.3GHz，Xbox One的处理器主频仅1.75GHz。爆料人Tum_Apisak透露，“Gonzalo”平台的性能是PS4初代的4倍。

由于PS5确认要支持8K分辨率、4K 120Hz这样的游戏画质，如此的机能支撑也在情理之中了。

下面消息来自苹果，警告用户赶紧对手机进行升级。

苹果紧急公告：11月3日前更新iPhone或iPad软件



苹果紧急公告：11月3日前更新iPhone或iPad软件

此前苹果已发出警告，现在苹果官方网站上已经出现重要事项提醒，2012年及以前旧设备需更新iPhone或iPad软件以避免出现定位、日期和时间问题。



2019年11月3日世界标准时间凌晨12:00起*，一些2012年及更早以前发布的iPhone和iPad机型需要更新iOS才能保持GPS定位的精确性和日期与时间的准确性。这是由GPS时间翻转问题导致的，这个问题从2019年4月6日开始影响由其他制造商生产的支持GPS功能的产品。在2019年11月3日世界标准时间凌晨12:00之前，相关Apple设备不会受到这个问题的影响。

下面消息来自中兴，其新手机专利曝光了。

中兴新手机专利曝光：隐藏式打孔屏相机



中兴新手机专利曝光

据LetsGoDigital报道，中兴申请了一项专利，其中讨论了一种小型的打孔摄像头系统，用户很难在屏幕上发现它。中兴通讯并非是通过将设计转换为其他内容来隐藏小孔，而是打孔的位置将是独一无二的。



打孔相机设计位于显示屏的右上角，其中显示电池、蜂窝网络、WiFi网络等图标。当你在主屏幕上浏览时，该设计不会被注意到，但是播放视频内容时将暴露出来（例如三星Galaxy Note 10和S10系列那样具有冲孔相机设计的弊端）。

下面消息来自工信部，其公布了“携号转网”初步成绩。

工信部：“携号转网”已达290万人次



“携号转网”已达290万人次

由工业和信息化部介绍2019年前三季度工业通信业发展情况。截止到2019年9月底，试点省市办成“携号转网”290万人次。此外，其他25个省的系统建设改造已经全部完成，正在全国范围内联调联测。在今年11月底前，全国范围内正式提供“携号转网”服务。



对于5G商用是否会加速2G、3G退网的问题，闻库表示，我国移动通信的网络面临着2G、3G退网的条件已经逐渐成熟了，我们鼓励运营企业积极引导用户迁移转网。

闻库认为，5G正式启动之后，现在我们国家的移动通信是2、3、4、5四代同堂，因此退网问题也是现在整个行业当中要考虑的重要问题。

下面消息来自乐视，近日回应了贾跃亭关于申请破产的消息。

乐视回应贾跃亭还债：应承担大股东责任 履行57亿元借款承诺



乐视回应贾跃亭还债

最近贾跃亭在美国申请破产的消息上了头条，负责贾跃亭还债的债务小组也发表声明称贾跃亭已经偿还了30多亿美元的债务。针对这些问题，乐视网今晚发表声明，称相关还债数据只是单方面声明，要求贾跃亭履行大股东责任。



乐视在声明中表示，乐视网自 2017 年爆发经营危机以来，贾跃亭先生多次宣称保证偿还，但未有任何担保实际行动。

乐视表示，贾跃亭先生作为公司的实际控制人，应尽快承担大股东的责任：拿出切实可行的关联方债务问题处理方案，尽快缓解乐视网社会舆论压力，协助乐视网恢复声誉，改善乐视网市场经营环境，维系乐视网的持续经营能力。

下面消息来自三星，明年Galaxy Fold 2手机将批量上市。

传三星计划明年发售600万台Galaxy Fold 2手机



传三星计划明年发售600万台Galaxy Fold 2手机

根据ETNews最近的一份报告，三星计划在明年销售超过600万台可折叠屏幕设备。提升目标还可能意味着三星对下一代Galaxy Fold 2充满信心，这款新手机将于明年在MWC大会上亮相。换句话说，Galaxy Fold 2不太可能出现与当前一代Galaxy Fold类似的问题。



目前对下一代Galaxy Fold知之甚少，但有传言称第二代三星Galaxy Fold将配备更大的8英寸屏幕，并装有触控笔插槽。我们还可以期待该款智能手机搭载骁龙855 Plus或者最新的骁龙865。

下面消息来自谷歌，人脸识别将会加入眼部追踪功能。

谷歌确认会为Pixel 4/XL添加“睁眼解锁手机”功能



谷歌确认会为Pixel 4/XL添加“睁眼解锁手机”功能

据The Verge消息，与iPhone X/XS/11一样，谷歌Pixel 4系列也用上了Face ID。不过谷歌Pixel 4系列的面部识别很快就遭到国外网友的吐槽，称即便是闭眼睡眠状态手机都能被解锁，这简直“难以置信”。



谷歌向The Verge证实，目前“正在研究（为Pixel 4系列）新增一种让用户睁开眼睛解锁手机的选项”。The Verge指出，谷歌仅表示会新增“睁眼解锁手机”的选项，至于是不是跟iPhone的注视屏幕才能解锁手机功能一样，目前还不太好下结论。

最后是一则《英雄联盟》2020季前玩法的消息。

《英雄联盟》2020季前元素崛起：边路地图加入凹室+元素亚龙会改变地形



《英雄联盟》2020季前元素崛起

《英雄联盟》官方公布了2020季前玩法：元素崛起；加入许多全新的内容，边路地图加入凹室、移除上古钱币、元素亚龙会改变地形等。



官方称元素崛起会让召唤师峡谷更生动，因为元素亚龙的原始魔法会改变每局游戏的地形。第三只亚龙在出生前会改变峡谷地形，之后，游戏内剩余亚龙都会是这个属性。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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