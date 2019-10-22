晚报：荣耀20青春版发布 携号转网下月底全国开放

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

荣耀发布荣耀20青春版 售价1399元起





今天下午，荣耀公司在北京召开了“解锁你的美”新品发布会。在这次发布会上，荣耀公司正式发布了荣耀20青春版。荣耀20青春版采用一块6.3英寸AMOLED珍珠屏，采用了新一代光学屏幕指纹技术。摄像头方面，荣耀20青春版搭载了后置4800万超广角夜拍三摄像头，并提升了夜拍的效果。荣耀20青春版起售价为1399元，今天正式开启预售。

Z点评：荣耀新品来了，还是主打年轻人市场。

百度网盘推单日/单次付费下载服务 一天5.9元





有消息称百度网盘将会推出一种按单日/单次付费提升下载速度的服务方案。据最新爆料显示，目前百度网盘已经悄悄的上线了这项服务。百度网盘此次上显示的服务分为两种，一种是单次付费2.9元，可享受5分钟全速下载服务。同时，百度网盘还会根据当前设备的实时网速推算5分钟内可下载的文件容量，方便大家选择套餐。

Z点评：这样的百度盘套餐，大家能接受吗？

NASA局长谈人类上火星 只要钱管够就行





近日美国宇航局（NASA）局长吉姆·布里登斯廷(Jim Bridenstine)参加了国际宇航大会。在这次大会上，布里登斯廷在接受采访时表示，人类登上火星其实并不困难，但需要预算充足。NASA目前正在加速重返月球计划，而这也是为了成功登陆火星所做的准备。NASA的目标是在五年内登陆月球，并在2028年实现可持续发展目标。

Z点评：人类登上火星这一计划，恐怕真的还要再等等。

携号转网11月底前全国开放 已有290万人次办理





工信部在今天的新闻发布会上透露，目前正式提供“携号转网”业务的五省已经办成业务290万人次，并表示在11月底前全国范围内正式提供“携号转网”业务。相较于原来的试验时期，现在可办理的营业网点数量大幅度增加，办理的时限也更短。

Z点评：携号转网进入了实操阶段，未来也将更加完善。

张朝阳再谈5G辐射：刷新认知 不存在辐射危害





近日在第六届互联网大会乌镇峰会上，搜狐CEO张朝阳再次被问到5G辐射问题，他说：“今天刷新了，我觉得没问题，没问题。”他表示，我国的标准比美国还要严格，不会存在辐射危害问题。虽然5G基站很多，但是每个基站的功率并不会太大。

Z点评：张老板这次应该是见识到了大嘴的坏处，但成功的虚心学习，终归是好事。

苹果公司股价再创新高 总市值达10869亿美元





今天凌晨时美股收盘，多数科技股上涨，苹果公司股价再创新高。苹果股价在收盘时上涨1.73%，收盘价达到了240.51美元，总市值报10869亿美元。今年9月份苹果股价重返万亿元大关之后，苹果公司市值就一路上涨。这一轮上涨主要得益于iPhone 11在全球的大卖。

Z点评：苹果公司的这轮上涨，还是得靠iPhone的降价。

诺基亚9.1 PureVie再次延期 明年发布 支持5G





有消息称HMD Global公司内部在计划推出一款支持5G的诺基亚9.1 PureView手机，但是根据外媒最新消息显示，其内部人士已经确认了该机将会推迟至明年发布。基亚9.1 PureView将继续保持后置五摄的特性，他们此前曾计划要在今年第3季度推出这款机型，后来因进度问题延期至第4季度，现在看来将再次延期。

Z点评：HMD接手之后，这还是第一次出现难产的状况。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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