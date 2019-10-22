荣耀召开新品发布会 四款新品强势出击

中关村在线消息：北京时间10月22日消息，今天下午，荣耀公司在北京召开了“解锁你的美”新品发布会。在这次发布会上，荣耀公司总共发布了四款新品，给人们带来了不少的惊喜。





发布会的一上来，荣耀就直接拿出了手机新品荣耀20青春版。屏幕方面，荣耀20青春版采用一块6.3英寸AMOLED珍珠屏，分辨率为2400*1080，PPI达到417，长宽比为20：9。在这块屏幕之下，采用了新一代光学屏幕指纹技术。

荣耀20青春版使用阳光屏幕技术，实现像素级动态对比度调整，室内最高亮度能达到430nit,户外峰值亮度为600nit。当然，德国莱茵TUV护眼认证是少不了的。荣耀20青春版屏幕对比度达到70000：1，支持FHD+，广色域让色彩表现更加真实。





此外，荣耀20青春版还加入了视频增强技术，能够智能识别视频场景，优化视频的暗部呈现更多细节。

摄像头方面，荣耀20青春版搭载了后置4800万超广角夜拍三摄像头，三个摄像头分别为4800万像素1/2英寸大底超清主摄+800万像素f2.4超广角摄像头（120度超广角）+200万像素f2.4景深摄像头。





对于夜拍，荣耀20青春版这次也拿出了真东西。在超广角镜头的加持下，荣耀20青春版加入了AIS手持超级夜景2.0功能。除此之外，荣耀20青春版还支持AI夜景增强功能，暗光条件下照片细节依旧丰富。

在核心配置方面，荣耀20青春版搭载麒麟710F处理器，采用新一代光学屏幕指纹识别，感光面积提升33%、解锁率提升7%、解锁时间提升5%。该机支持Type C接口和20W快充，并保留了3.5mm耳机接口，电池容量为4000mAh。

价格方面，荣耀20青春版4GB+64GB售价1399元；荣耀20青春版6GB+64GB售价1499元;荣耀20青春版6GB+128GB售价1699元；荣耀20青春版8GB+128GB售价1899元。

新机将于10月22日18：00~10月24日24：00期间预售，4GB+64GB版本双11正式发售，其他版本10月25日上午10：05发售。

荣耀xSport Pro运动蓝牙耳机

手机之后，荣耀就带来了耳机新品荣耀xSport Pro运动蓝牙耳机。这款全新的蓝牙运动耳机采用了纺织线缆，并配备了六对耳撑。智能磁吸耳塞和防风设计也让这款耳机的使用体验更加舒适。





用户可以通过手机为给耳机快速充电，并支持快速唤醒YOYO。这款蓝牙运动耳机售价399元，并将于10月25日正式开售。

荣耀手环5i

运动耳机之后，荣耀手环的新品也正式发布。荣耀手环5i采用0.96英寸的全触控彩屏，为用户提供了更加丰富的表盘。





荣耀手环5i支持9种运动模式和血氧浓度检测、心率监测、睡眠监测等功能，售价为159元，预售时可以享受10元的优惠。

变频声波电动牙刷Pro



发布会的最后，荣耀还带来了新款电动牙刷。这款电动牙刷机身重量为96克，可以设定专属于用户自己的刷牙模式。电动牙刷也可以和你的智能手机相互连接，对用户的刷牙姿势进行实时监测，并生成离线的刷牙报告。

变频声波电动牙刷Pro的售价为199元，首发预售价格为169元，并将于今天下午18点正式开启预售。

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