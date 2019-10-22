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    各省都有啥看点 这是QQ看点50万网友的答案

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：在日前开启的由QQ看点与共青团中央宣传部共同主办、《中国国家地理》杂志担任内容支持单位的公益扶贫活动“世界在眼前改变-家乡有看点”中，近50万人参与并晒出自己家乡的“看点”。


    近日，QQ看点也根据权威资料并结合近50万网友的回复整理了一份《中国看点地图》，希望体验新时代的家乡风貌。

    以“美食之都”著称的西安、成都、潮汕、广州、南京5座城市位列《中国看点地图》“来了胖五斤”的城市列表中。在5座城市中，南方城市占据四席，南方菜系凭借丰富多样性的优势博得大众喜爱，也体现出了南北美食结构的不同。

    在《中国看点地图》所收录的酒文化最浓的省份中，网友们公认酒量好的山东省、东北三省、河南省榜上有名。

    根据《中国看点地图》中的“黑暗料理”分类，北京豆汁、黑吉辽烤蚕蛹、云南折耳根等具有区域代表的特色菜上榜。

    《中国看点地图》显示，5A级景区最多省份为江苏省，以23个之多荣获冠军，浙江省、河南省则分别以16个、13个紧跟其后位列第二、三名。

    据了解，本次“家乡有看点”活动旨在通过对一些贫困地区旅游业的宣传，带动地方经济发展。同时，也通过每一位网友的镜头和文笔，展现出不一样的中国之美。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：各省都有啥看点 这是QQ看点50万网友的答案http://news.zol.com.cn/730/7301256.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/730/7301256.html report 963 中关村在线消息：在日前开启的由QQ看点与共青团中央宣传部共同主办、《中国国家地理》杂志担任内容支持单位的公益扶贫活动“世界在眼前改变-家乡有看点”中，近50万人参与并晒出自己家乡的“看点”。近日，QQ看点也根据权威资料并结合近50万网友的回复整理了一份《中国看...
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