realme X2 Pro推大疆定制版 云台+手机 3599元

中关村在线消息：据realme手机官微消息，realmeX2 Pro机型正式推出推出大疆定制礼盒版，其中不仅包含一台12GB+256GB的手机，还将附赠一个Osmo Mobile 3手机云台，礼盒售价为3599元。



realmeX2 Pro推出大疆定制礼盒版

手机方面，realmeX2 Pro大疆定制礼盒版中配备了一款海神蓝配色的版本，其配置与普通版保持一致。正面采用6.5英寸三星Super AMOLED水滴式显示屏，屏幕刷新率为90Hz，分辨率为2400×1080。



礼盒中包含一台Osmo Mobile 3手机云台

核心方面，realmeX2 Pro搭载高通骁龙855 Plus处理器，配备12GB+256GB存储组合，且标配UFS 3.0闪存规格；机身内置4000mAh电池，支持50W超级快充技术；此外还支持多功能NFC，可直接充当公交卡，门卡、银行卡使用。



realme X2 Pro后置6400万像素四摄

拍照方面，realmeX2 Pro配备了后置四摄方案，规格为6400万像素主摄+1300万长焦镜头+115°防畸变超广角镜头+人像镜头，支持5倍混合光变，20倍混合变焦，其中主摄可直出9280x6944超高分辨率照片，人像镜头可轻松拍出大片质感的人像特写。

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