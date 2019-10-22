中关村在线消息：北京时间10月22日消息，近日美国宇航局（NASA）局长吉姆·布里登斯廷(Jim Bridenstine)参加了国际宇航大会。在这次大会上，布里登斯廷在接受采访时表示，人类登上火星其实并不困难，但需要预算充足。



NASA局长谈人类上火星 只要钱管够就行

布里登斯有表示，当预算充足的情况下，人类最早可能在2035年登陆火星。NASA目前正在加速重返月球计划，而这也是为了成功登陆火星所做的准备。NASA的目标是在五年内登陆月球，并在2028年实现可持续发展目标。

今年五月份的时候，NASA开启了特别活动，有机会把你的名字“运送”到火星，美国宇航局未来的火星2020漫游者将在2020年前往火星。参与者在9月30日前提交姓名，美国宇航局的工程师会用电子束把名字蚀刻在硅芯片上，未来的漫游者将携带上面的名字一起去火星旅行。

这些在硅芯片上的名字很小，大约仅有人类头发的千分之一宽。到小到能在一个10美分大小的芯片上包含超过100万个名字。

火星2020漫游者计划在2020年7月从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地41号航天发射中心发射。其主要任务是进一步探索火星上的生命，该机器人拥有工具和仪器，能帮助科学家们搞清楚这颗行星在过去是否孕育过生命。

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