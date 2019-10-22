苹果租伦敦最高建筑10万平方英尺空间做办公室

中关村在线消息：近日据外媒消息，苹果正准备将英国员工集中到伦敦金融区一处面积位10万平方英尺的新办公室里。



苹果租伦敦最高建筑10万平方英尺空间做新办公室

据了解，苹果曾在三年前宣布计划将1400名员工从伦敦周边的8个地点转移到一个苹果园区。按照当时的说法，该苹果园区占地约50万平方英尺，其中包括所有六层办公空间。

为了实现这一目标，苹果已经同意在主教门大街22号(Bishopsgate)租赁10万平方英尺的办公空间，这座62层的摩天大楼将在2020年建成后成为伦敦第二高的大楼。这片占地42英亩的土地眼下正在建设中，其目的则是为了重新开发这个伦敦著名的地标性建筑并最终为企业和住宅服务。

巴特西发电站开发公司表示，它正在按照计划完成苹果新办公室的建设。尽管苹果公司拒绝对谣言和猜测发表评论，但据信苹果公司打算2021年开始设立巴特西总部。

苹果计划将Apple Pay团队迁入这个新的办公区。届时，这家公司将成为保险公司Beazley和Hiscox以及美国律师事务所Cooley等其他大型公司的邻居。

该建筑还将为在这里上班的职工提供伦敦最高的免费公众观景画廊--位于58层，并且在一层还设置了一个策展艺术步道。另外，它还将容纳伦敦最大的自行车公园和一个健康休养地。

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