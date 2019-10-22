中关村在线消息：近日据外媒CNET消息，UPS和CVS周一表示，他们正在合作开发从CVS商店到美国家庭的无人机处方药和零售产品交付服务。



UPS和CVS将联手推出无人机送货上门服务

该合作伙伴关系意味着UPS无人机业务子公司UPS Flight Forward首次涉足零售业务。迄今为止，该子公司专注于医院内外的交付。

UPS发言人Kyle Peterson表示，该项目刚刚起步，需要政府的额外豁免，并且仍在敲定时间。目前，有关CVS和UPS一起实际测试的细节还很少，而且两家公司都没有透露这项探索性服务可能首先出现在哪里。

UPS周一还表示，该公司与三个新的医疗保健组织合作进行无人机交付，这三个组织分别是犹他大学，Kaiser Permanente和AmerisourceBergen。

从今年3月开始，UPS开始在北卡罗来纳州罗利的WakeMed医院内推出无人机交付服务。这些无人机有助于在相邻建筑物和中央实验室中心之间来回运送实验室样品。

UPS表示，普通快递公司可能需要三到四个小时才能送达这些样品，但是无人机将时间缩短到了几分钟，有可能节省医生宝贵的时间来获得实验室结果。UPS称，它已经在WakeMed上完成了超过1500次无人机交付。



在上个月FAA授予UPS 135部分标准认证，这使该公司能够在美国几乎所有其他医院内完成与WakeMed相同的工作。现在，这家公司希望扩大这项服务，以在医院内外提供医疗用品和实验室样本。

为此，UPS周一表示将在犹他大学校园内推出无人机服务。UPS现在正在与医疗保健提供商Kaiser Permanente合作为其39医院网络探索无人机交付。药品分销商AmerisourceBergen与UPS合作，使用其无人机向医疗园区提供药品、物资和记录。

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