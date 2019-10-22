中关村在线消息：北京时间10月22日消息，今天上午，华为终端官方微博正式宣布，华为5G终端及全场景新品发布会将于10月23日在深圳举行。按照华为的计划，此次新品发布会很有可能发布可折叠手机华为Mate X。



华为终端新品发布会明天举行 5G新时代来临

华为终端在微博中表示：“想了解什么是5G新时代，华为5G终端及全场景新品发布会带你一站式地体验；这次发布会应该以5G为主。”

根据此前的消息，Mate X在上市之前将会对硬件配置进行一次升级。如处理器将会升级搭载麒麟990芯片，同时后置主摄也会升级为P30 Pro同款的4000万像素RYYB CMOS。硬件的提升将会让MateX在流畅度上大大提升，同时终于支持了4K 60P视频拍摄。

另外，工信部最新公布的信息显示，华为Mate X已经重新拿到了入网许可证，从工信息部公布信息上显示，新版本Mate X在设计上进行了调整，如额外添加了第四枚摄像头，这是一枚ToF镜头，用于测量红外光束从拍摄对象返回手机所需时间的传感器将能够极大改善后置摄像头的拍摄效果。

（本文图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华为终端新品发布会明天举行 5G新时代来临http://news.zol.com.cn/730/7300936.html