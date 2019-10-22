中关村在线消息：外媒 MacRumors 报道称：苹果刚刚发布了针对 macOS Catalina 的修订版“补充更新”，此时距离该更新已过去将近一个星期macOS 发布后两个星期。



苹果刚发布修订版macOS 对Catalina补充更新

有需要的用户，可通过“系统偏好设置”里的“软件更新”功能获取。但它可能仅限未下载首个补充更新的用户，因其仅包含了细微的增量修订，更新说明的内容都和之前的一样。

苹果表示：“macOS Catalina 补充更新包含了安装和可靠性方面的改进，建议所有用户使用”。

改进了 macOS Catalina‌‌ 在磁盘空间不足的 Mac 上的安装可靠性；

修复了在某些安装过程中阻止 Setup Assistant 完成的问题；

解决了在登录多个‌‌ iCloud 帐户时无法接受 iCloud 使用条款的问题；

改进了离线玩 Apple Arcade 游戏时保存 Game Center 数据的可靠性。

苹果正在开发‌ macOS Catalina‌ 10.15.1 更新，目前已可供开发人员使用。

（文中图片来自互联网）

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