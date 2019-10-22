中关村在线消息：据悉，微软在今日宣布收购Mover，虽然没有透露具体的交易条款，但表示这家初创公司的技术会融入到现有的产品线中，例如FastTrack和SharePoint迁移工具，以将内容从本地SharePoint网站和文件共享迁移到Microsoft 365。



微软宣布收购Mover 将其迁移至Microsoft365

Office、SharePoint和OneDrive的副总裁Jeff Teper表示：“随着客户将内容移至云的需求持续增长，Mover将帮助客户比以往更轻松地将文件迁移至Microsoft 365。我们的目标是帮助客户充满信心的将数据迁移到云端。”

Mover的同名工具集的主要功能可以将包括Box，Dropbox，Egnyte和Google Drive在内的十几个云服务提供商数据，迁移到OneDrive和SharePoint云平台上来。管理员可以使用无限调度功能来管理迁移传输、并在平台之间执行用户和数据的批量迁移。

Mover的主要竞争对手包括Skytap和BitTitan，目前已经合作的公司包括BuzzFeed，Bandwidth，Symantec，Xero，Dolby，Workiva，Agosto，Autodesk，Belmond，Corel，Nike和RetailMeNot。

据Crunchbase的数据，公司在收购之前已经筹集了超过100万美元的风险资本。Mover声称，从2013年至今已经在数十个服务中转移了“数十亿”个文件。

微软表示计划在11月即将举行的Ignite 2019大会上分享有关Mover集成和相关功能的更多详细信息。

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