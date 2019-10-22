传16英寸版MacBook Pro已开始量产 月底发布

中关村在线消息：据外媒最新报道，近日作为苹果代工厂之一的广达电脑已开始为苹果大规模量产16英寸MacBook Pro，该机有望于10月底正式亮相。



新款MacBook Pro屏幕增大 机身尺寸不变

据爆料显示，虽然新款MacBook Pro屏幕尺寸增加到16英寸，但是因为屏幕边框有大幅收窄，所以机身尺寸依然维持不变，且该机还会将采用LG Display的LCD屏幕，屏幕分辨率升级为3072×1920，支持根据环境调整色温的TrueTone屏幕。



新款MacBook Pro支持原彩显示

配置方面，16英寸版MacBook Pro将搭载英特尔第9代Coffee Lake Refresh处理器，与今年5月时推出的15英寸版MacBook Pro保持一致，这也意味着该机最高可以搭载8核Core i9处理器，主频2.4GHz，最大Turbo Boost频率为5.0GHz。

价格方面，由于新款的MacBook Pro也将是有史以来屏幕规格最高的MacBook Pro产品，而超高的配置也将带来新的价格高度，供应链消息预测该机的售价可能高达3200美元（约合2.2万元人民币）。

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