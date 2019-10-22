中关村在线消息：近日据悉，据Made by Google官方推特账号的回复，已确认Pixel 4中新增的数项相机功能并不会向Pixel 3系列和Pixel 3a系列开放，其中包括Dual Exposure Controls和Live HDR。



Pixel 3/3a没有双曝光控制和Live HDR相机功能

谷歌官方回应道这些新相机功能严重依赖于称之为“Pixel Neural Core”的内部组件，因此此前的Pixel系列将无缘这些功能。

对于希望在旧设备上看到新模式的人来说，这无疑是一个不小的失望。Dual Exposure Controls可以动态调整高光和阴影，从而有助于创作出更具艺术感的照片。

而Live HDR可以让你在按下快门按钮之前确认在启用HDR模式后拍摄的效果。不过令人失望的是，我们在Pixel 3和Pixel 3a上看不到Dual Exposure Controls和Live HDR模式了。

（文中图片来自官推）

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