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    诺基亚9.1 PureVie再次延期 明年发布 支持5G

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：前段时间，有消息称HMD Global公司内部在计划推出一款支持5G的诺基亚9.1 PureView手机，但是根据外媒最新消息显示，其内部人士已经确认了该机将会推迟至明年发布。

    诺基亚5G手机再延期 但售价将会低于四千元
    诺基亚9.1 Pureview确认延期至明年

    据了解，HMD Global公司之前就透露过推出诺基亚9.1 PureVie的计划，该机还将继续保持后置五摄的特性，他们此前曾计划要在今年第3季度推出这款机型，后来因进度问题延期至第4季度，现在看来将再次延期。

    诺基亚9.1 PureVie再次延期 明年发布 支持5G
    诺基亚9.1 PureView依然搭载后置五摄

    根据此前的爆料，诺基亚9.1 PureView将延续上代的设计思路，依然搭载类似上代产品的五摄镜头，同时还将拥有更大的感光元件，在拍照、视频和低光的表现都会更加出色。并且在Light的帮助下，通过旗舰级处理器和软件算法的相结合，提高了相机的速度。

    配置方面，诺基亚9.1 Pureview将采用一块2K曲面显示屏，核心搭载高通骁龙855 Plus处理器，并且会支持5G，运行Android Q操作系统。还有消息称，诺基亚9.1 Pureview将采用类似诺基亚X71的打孔屏幕设计。

    （本文图片来自网络）

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