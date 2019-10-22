一加7T系列今日开售 全系标配90Hz屏+855 Plus

中关村在线消息：一加上周在国内正式发布了一加7T系列手机，此次一加为全系机型都标配了90Hz刷新率的流体屏和高通骁龙855 Plus旗舰处理器。今日，一加7T系列将在国内首次开售，售价为2999元起。



一加7T后置相机升级为圆形三摄

一加7T正面采用了一块6.55英寸水滴显示屏，屏幕刷新率为90Hz，分辨率为2400×1800；核心升级为高通骁龙855 Plus，配备8GB内存规格；机身内置3800mAh，支持30W快充；后置相机升级为4800万主摄+1600万超广角+1200万长焦的三摄组合，支持两倍光学变焦。



一加7T Pro外观不变

一加7T Pro则与前代的外观保持一致，正面依旧采用6.7英寸2K 90Hz流体屏+升降式前摄的设计；核心同样升级为高通骁龙855 Plus，配备8GB内存规格；机身内置4085mAh，支持30W快充；后置相机依然为4800万主摄+1600万超广角+800万长焦的三摄组合，不过却新增了独立的激光对焦模块。

价格方面，一加7T共提供两个版本，其中8GB+128GB版售价2999元、8GB+256GB版售价3199元。一加7T Pro 8GB+128GB版售价为4599元。

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