早报：华尔街将苹果捧上天 小米10有新消息

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

开始就是苹果三篇新闻，大家慢慢看。

华尔街看好iPhoneSE2 与5G，苹果股价续刷历史收盘新高



华尔街看好iPhoneSE2 与5G

今日美股收盘，苹果股价上涨1.73%，报240.51美元，创历史收盘新高，盘中最高涨至240.99美元，创造股价最高纪录。今日，苹果股价较6月低点上涨38%；新目标价较上周五收盘上涨约18%。同时苹果市值也达到了10869.08亿美元，比微软市值高了300多亿美元。

此前， 雷蒙-詹姆斯金融公司（Raymond James）将苹果的目标价从250美元上调至280美元，创下了历史新高。本月晚些时候，苹果公司将公布第四季度业绩。

分析师克里斯-卡索（Chris Caso）重申了他对苹果股票的“跑赢大盘”评级，他认为iPhone 11的“短期表现更好”。在雷蒙德-詹姆斯公司之前，巴克莱和韦德布什公司也对iPhone 11表示乐观的。

苹果iPhoneSE2又被曝光了。

传苹果iPhone SE2采用LCP天线，改善信号传输效能



传苹果iPhone SE2采用LCP天线

郭明錤报告，预测iPhone SE2将沿用LCP天线设计，有利传输效能，LCP天线供货商包括Murata (50%供货比重) 与嘉联益 (50%供货比重)，预计在1Q20初期开始出货。相信Apple在2020年将采用更多LCP天线以改善iPhone传输效能，故LCP天线出货量可望显著增长。



此前，郭明錤报告预测苹果将在2020年Q1发售较低售价的iPhone SE2，大部分外观设计与硬件规格与iPhone 8相似，最明显规格升级为配备A13处理器与3GB LPDDR4X内存。现在，郭明錤又发布了关于iPhone SE2策略定位的分析，他预测苹果iPhone SE2售价399美元起，约合人民币2800元。

接下来是苹果16寸MacBook Pro，起售价或超过两万元。

代工厂开始为苹果生产16英寸MacBook Pro



代工厂开始为苹果生产16英寸MacBook Pro

据外媒最新报道称，广达电脑已经开始为苹果大规模量产16英寸MacBook Pro，而它将在近期发布，当然时间是在10月底。



据悉，16英寸MacBook Pro将采用英特尔第9代Coffee Lake Refresh处理器，与5月发布的15英寸MacBook Pro一致。这也意味着，前者最高可以搭载8核Core i9处理器，主频2.4GHz，最大Turbo Boost频率为5.0GHz。

在产品外形和售价上，16英寸版的MacBook Pro采用窄边框设计，模具大小和15寸的现款一致，其采用的是LG提供的液晶屏，分辨率为3072×1920像素，整机价格可能高达3200美元（约合2.2万元）。

DxOMark拍照江湖再生变，谷歌Pixel 4评分位列第八

DxOMark发布谷歌Pixel 4评分：总分117 排名第八



DxOMark发布谷歌Pixel 4评分

权威相机评测机构DxOMark正式发布了安卓标杆新旗舰Google Pixel 4的相机评测，Pixel 4取得了总分112分，拍照117分，视频101分的成绩，排行榜名列第八。



DxO表示Pixel 4拥有生动的色彩，良好的曝光，快速准确的自动对焦功能，闪光灯下能获得不错的色彩与曝光下效果，中近距离变焦时的细节出色。不过缺点也是有的，Pixel 4在所有情况下都会损失有些细节，增加噪点，偶尔也有伪影的情况出现。

DxO总结道，Pixel系列此前一直凭借着先进的软件算法取得高分，但如今竞争对手均采用了多摄设计，其领先优势面临着严重的威胁。但Pixel 4采用后置双摄消除了这些担忧，它的长焦镜头也是我们测试过的拥有最佳变焦性能的镜头之一。而且在视频方面取得了头名的成绩。

今后可以放心卖5G手机了

工信部：全国开通5G基站8.6万个 北上广杭实现5G连片覆盖



全国开通5G基站8.6万个

第六届世界互联网大会期间举行的“5G，开创数字经济新时代”论坛上，工信部副部长陈肇雄表示，目前，中国电信、中国移动、中国联通在全国开通5G基站8.6万个，北京、上海、广州、杭州等城市，实现5G网络连片覆盖，预计年底，全国开通5G基站超过13万个。



中国移动通信集团有限公司董事长杨杰表示，至2019年底，将在50个以上城市提供5G商用服务，建设超过5万个5G基站。

此前，中国联通副总经理邵广禄在接受采访时表示，中国联通与中国电信共建共享5G网络不但可以使双方的5G覆盖范围倍增，更能给用户带来更大的网络容量和更快的速度。

下面还是来自运营商信息。

中国联通：2019年前三季度净利润大涨近25％



中国联通：2019年前三季度净利润大涨近25％

中国联通公布了2019年前三季度业绩，总收入2171.21亿元，同比微跌1.18％，净利润43.16亿元，同比大涨24.38％，摊薄每股收益0.139元，同比增长21.93％。



经营情况方面，前三季度，中国联通的移动出账用户数为3.25亿，同比净增969.3万，其中4G用户达到2.51亿，同比净增3122万，覆盖率77％。

移动语音通话时长5622.2亿分钟，同比减少8.32％；手机上网总流量223.22亿GB，同比增加15.23％。固网宽带用户数为8444.5万，同比净增356.5万；固网电话用户数5424.7万，同比净减165.2万。

红米总裁卢伟冰：Redmi K30一定会是5G爆品 放心



Redmi K30一定会是5G爆品

红米总裁卢伟冰在微博上放言——Redmi K30一定会是5G爆品，放心！在前不久的发布会上，小米官方已经确认了Redmi红米K30手机的存在，宣称红米将是全球首批搭载骁龙7系列5G集成移动平台的智能手机品牌，将高端产品大众化。



此外，卢伟冰还提到红米K30将支持SA独立组网、NSA非独立组网双模5G，弥补骁龙平台目前仅有NSA的缺憾，这也是小米系第一款公开的双模5G产品。

51信用卡被查官方通报来了。

51信用卡被查 委托外包催收公司涉嫌寻衅滋事



51信用卡被查 委托外包催收公司涉嫌寻衅滋事

杭州市公安局官方微博“杭州公安”发布警方通报称，10月21日，杭州警方对51信用卡有限公司（以下简称“51信用卡”）委托外包催收公司涉嫌寻衅滋事等犯罪行为开展调查。杭州公安表示，今年9月以来，杭州警方接上级部门线索传递，结合日常工作发现，51信用卡涉及大量各地异常投诉信息。



经初步调查发现，51信用卡委托外包催收公司冒充国家机关，采取恐吓、滋扰等软暴力手段催收债务的行为，涉嫌寻衅滋事等犯罪。目前，案件还在进一步侦办中。

下面消息来自小米

小米10屏下摄像头新机曝光：前置两个镜头



小米10屏下摄像头新机曝光

现在，一项新的专利已经出现，这表明小米可能不限于在显示屏下方放置1个摄像头，而是放置两个摄像头。从理论上讲，它应该可以捕获更高质量的自拍照，但该专利并未阐明其前置摄像头配置的细节。



虽然屏幕下摄像头的智能手机看起来很酷，但可能存在诸如拍照失真等问题，这些问题会影响图片质量，并且要解决该问题，小米还需要通过巧妙的软件算法。根据爆料，小米将在2020年才会推出具有屏下摄像头的智能手机，可能在小米10上首发。

下面是一则手机新闻。



iQOO Neo 855版入网工信部

iQOO Neo 855版入网工信部，采用6.38英寸水滴屏和1200万后置三摄等设计。据工信部信息了解，iQOO Neo 855版拥有碳纤黑、电光紫和冰岛极光三种配色；尺寸为159.53×75.23×8.13mm。采用6.38英寸AMOLED水滴屏，分辨率为2340×1080，手机电池容量为4420mAh。



硬件方面，搭载高通骁龙855处理器，最高可选8GB内存和256GB的存储空间。摄像方面，为1200万+800万+200万像素组合，前置摄像头为1600万像素。此外还具有屏下指纹识别、33W快速充电、3.5mm耳机孔等。最后，iQOO Neo 855版本将于10月24日在北京正式发布

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：华尔街将苹果捧上天 小米10有新消息http://news.zol.com.cn/730/7300727.html