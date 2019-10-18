宝洁中国喜茶拜耳荣获IDC数字化转型大奖卓越奖

中关村在线消息：据悉，北京2019年10月18日——2019 IDC中国数字化转型年度盛典于今日在北京中国大饭店成功举办。

来自业内1000+大中型以及创新企业的IT及相关负责人、60逾家专业媒体共同参与本次活动，并与IDC共同见证了2019 IDC中国数字化转型大奖卓越奖的诞生。2019 IDC中国数字化转型大奖及年度盛典旨在表彰将未来牢牢掌握在自己手中的组织和个人，以展现他们心目中 “未来企业” 的形象，进而支持数字经济更好更快的发展。





2019 IDC中国数字化转型大奖共有55个项目、16位人物荣获优秀奖。其中又有来自7个组织的优秀项目从六大奖项类别中脱颖而出荣膺卓越奖。这几家组织有：拜耳（中国）有限公司、招商银行、建设银行、国网上海市电力公司、宝洁中国、喜茶和兴业银行。





IDC中国区总裁霍锦洁女士在此次年度盛典主论坛的主题演讲中表示：数字经济的发展已经进入快车道，全球数字经济2018-2022年的复合增长率达到了36%。到2022年，全球数字化GDP将达到46万亿美元，占经济总量的46%。数字化转型是数字经济的核心驱动力，从2019到2021年，数字化转型方面的直接投资将达到5. 5万亿美元。

数字化转型2.0时代来临，目标是从未来文化、未来客户、未来智能、未来运营、未来工作五个维度打造未来企业。无处不在在的AI、每个人都是开发者、云与边缘的融合、重新定义信任、解决方案自动化而即时，他们构成了未来企业实现客户价值的5大利器。





上述七家组织通过利用数字技术(如云、移动、大数据/分析、社交和物联网)和能力推动其业务模型和业务生态系统的变化的方法达到数字化转型。

数字化转型综合领军者——卓越奖

宝洁中国

获奖项目：黄金数字转型

获奖理由：

宝洁 “黄金数字转型”的战略包括四大方面：品牌建设数字变革，市场渠道数字变革，供应链数字变革，生意决策数字变革。通过综合利用大数据，人工智能，云计算，物联网，移动等技术打造了一系列针对全方位数字化转型的重点解决方案。同时为支撑快速发展的业务，一方面自主搭建了以云PaaS为基础微服务架构导向的技术中台，消费者及商业数据的双数据中台，支持人工智能的AI中台。 另一方面打造了一支业务强，技术硬，善学习，勇创新的IT团队，推进公司内部数字化文化的变革。实现了业务，技术，组织三者的有机共荣和高速增长，为公司大中华区业务直接贡献了数亿美金的营收增长。

国网上海市电力分公司

获奖项目：基于全业务统一数据中心的电网企业智慧运营平台

获奖理由：

本项目以建设全业务统一数据中心为基础，构建电网企业智慧运营平台，包括智慧供电保障系统、智慧营销管理系统、智慧决策系统、智慧财务管理系统、智慧供应链系统五大子系统，涉及13类专业33套业务系统，生成58个应用场景、179个分析模型，涵盖电网运营、客户营销、高层决策、财务管理、物资管理等电网核心业务应用。本项目实现跨业务场景、综合分析应用的企业智慧运营管理，是数据全域整合、综合应用的最佳示范之一，也产生了巨大的商业价值。

数字化转型颠覆者——卓越奖

喜茶

获奖项目：喜茶GO数字化引擎

获奖理由：

通过喜茶GO数字化引擎，提升了用户体验，吸引了大量网上用户，仅喜茶GO小程序就超过了1000万用户。喜茶GO也促进了销售，积累数十万「付费会员」，持续带动门店销售的环比增长，月复购率在上线后，比上线前提升3倍多。喜茶GO也支持了产品服务创新，通过整合付费会员系统，并研发社交游戏，提供了用户运营新思路。喜茶GO数字化引擎成为了传统零售行业颠覆利器。

信息与数据转型领军者——卓越奖

招商银行

获奖项目：招商银行分布式数据库创新项目

获奖理由：

招商银行通过业界技术领先、高可用、高性能的分布式数据库，实现承载8500万日均请求量，峰值TPS达到3500，满足招商银行“手机银行”、“掌上生活”两大APP用户数达到1.2亿的访问需求。分布式数据库也实现了数据两地三中心、多中心高可用，并提供故障节点的自动快速切换，助力招商银行实现智慧转型，也为分布式数据库在银行行业应用提供了最佳实践。

人才开发领军者——卓越奖

拜耳（中国）有限公司

获奖项目：拜耳中国员工认可计划

获奖理由：

拜耳中国采用云计算、大数据、移动、社交等技术建立了数字化激励平台，通过点亮勋章和动态等场景，增加管理层与员工、员工与员工之间的沟通，实时完成员工认可需求，优化完善员工体验。平均每个用户每月访问的时间达到23分钟，平均每个用户每月发送感谢卡4张，每个用户每次访问89个页面，有43个操作。项目实施后，员工的积极性更高了，提高了满意度和敬业度，对人才的保留与吸引起到了作用，也减少了HR每月收取数据并导入到算薪系统的繁重步骤。

全方位体验创新领军者——卓越奖

建设银行

获奖项目：建设银行基于“金融智脑”的金融服务机器人

获奖理由：

建设银行通过利用大数据、人工智能与机器人技术，构建出了全新“智慧建行”服务模式。该项目提升了效率：承担了35%的银行服务，提高了自助交易42%的成功数量。该项目升级了用户体验：优秀的上下文理解能力让自助渠道能够以更加接近人类逻辑的方式交流。该项目也促进了建行产品和服务的创新，同时，项目底层的人工智能引擎也推动了传统银行转型构建智慧银行的生态系统。

运营模式转型领军者——卓越奖

兴业银行

获奖项目：兴业银行RPA流程机器人项目

获奖理由：

兴业银行RPA流程机器人项目整合了OCR、NLP等前沿技术，目前已应用于零售、企业金融、信用卡中心、运营管理、风险管理等多个业务领域。第一批次项目6条流程共节省人力成本约4000万/年、新增贷款金额10亿多、创造贷款收益2亿多；7*24全天候运作使本次项目涉及的流程效率平均提升88%。此项目联动多个业务系统，打破了 “数据孤岛”，实现流程再造，大大提升了效率。

IDC中国副总裁兼首席分析师武连峰先生在大会中表示：数字化转型不能保证成功，但不做数字化转型注定会失败。今天，数字化转型领先者和落后者的差距正在拉大，根据IDC对全球企业的研究，数字化的企业可以保持销售额年均10%以上的增长，利润年均12%以上的增长，而非数字化的企业则是持平或下降。数字化转型已经不是选择，而是必然。深刻理解数字化转型最新趋势，制定赢得未来企业新竞赛的策略至关重要。

武先生先分享在贸易战大背景下中国经济的面临的挑战与商机，接着梳理了数字化转型的最新趋势，包括数字技术在重新定义产业与行业、数字化产品与服务渐成主流、供应链与中介重构推动效率倍增、生态重构促进企业创造新价值、人才争夺与未来工作愈演愈烈。后给出了赢得未来企业新竞赛的4大策略是：洞悉客户新需求、创造企业新能力、建设IT新架构、打造行业新生态。





主论坛上，各大IT厂商、获奖组织以及创新型IT企业负责人与参会嘉宾共同分享了在数字经济浪潮中如何运用新兴技术帮助组织实施数字化转型。





盛典当日上午共设有七大论坛，涵盖了大数据+人工智能、网络安全、物联网/5G、DevOps、未来工作、工业4.0以及未来城市七大主题。

























本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：宝洁中国喜茶拜耳荣获IDC数字化转型大奖卓越奖http://news.zol.com.cn/730/7300455.html