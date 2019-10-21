2019年度赛可达优秀产品奖评选报名启动

中关村在线消息：2019年度赛可达优秀产品奖（SKD AWARDS）评选报名通道今日全面开启。年度评选由国际知名第三方信息安全测评认证机构——赛可达实验室于2013年始发起，面向全产业的网络安全产品和解决方案，旨在支持技术创新，助力企业打造国际级网络安全产品，为用户提供最新、最好的产品信息。





“2019年度赛可达优秀产品奖（SKD AWARDS）”颁奖盛典将于2020年1月在北京举行。中国工程院院士倪光南将作为颁奖嘉宾与获奖单位代表、行业用户代表和多家媒体一同出席。获奖产品和解决方案将入选赛可达实验室优秀产品推荐名录，向用户推广，并推荐参选国际奖项。

SKD AWARDS已成为衡量网络安全产品水平的重要指标之一，在往届颁奖盛典上，腾讯安全、百度安全、360、奇安信、瑞星、京东云、天空卫士、深信服、知道创宇、蓝盾、思博伦、TEHTRIS、恒安嘉新、广东电网电力科学研究院、安恒等安全厂商的产品和解决方案均榜上有名。

SKD AWARDS 2019评选报名时间为：2019年10月20日-12月15日。

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