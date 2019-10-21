ZOL&SCC 2019极速赛道嘉年华揭幕倒计时 五大看点全在这

中关村在线消息：一场汇聚最多超跑的年度狂欢——ZOL&SCC 2019极速赛道嘉年华，即将于10月26日至27日在上海F1国际赛车场举行。届时350+辆顶级超跑齐聚赛道，共同冲击吉尼斯世界纪录。



2019极速赛道嘉年华

极速赛道嘉年华活动由中国规模最大、知名度最高的超跑俱乐部“SCC”发起的一项集顶级车迷聚会+赛车运动推广的大型嘉年华活动。

在今年除了有跑车、赛事以及娱乐活动外，SCC更是跟ZOL达成战略合作，为2019极速赛道嘉年华加入科技元素，打破社交圈层，为现场嘉宾以及观众带来新的体验。

看点一：超跑车型最全亮相 共同冲击吉尼斯世界纪录



极速赛道嘉年华汇集诸多超跑

极速赛道嘉年华作为国内超跑嘉年华类活动顶级IP，自然在超跑这件事上有相当水准。据悉今年极速赛道嘉年华阵容强大，届时将会有一只汇聚法拉利、保时捷、兰博基尼以及布加迪等顶级品牌的350+辆超跑齐聚上海F1赛车场。



超跑大巡游

而有这些超跑将在上海国际赛车场F1赛道进行声势浩荡的大巡游，并一同冲击吉尼斯世界纪录，成为2019极速赛道嘉年华最大的爆点与媒体报道的焦点。

看点二，F1赛道体验等赛车活动





10月26日至27日活动期间将会举办包括F1赛道体验，计时赛、直线加速赛等各类超跑的分组体验与现场秀。现场每一个人这里将可以看到几乎囊括了所有的品牌的超级跑车在赛道竞技。



另外在赛事组织上也是高度贴合F1赛制，通过分组、计时等让车手在F1赛道上体验更专业的竞技比赛，以及为观众带来一场场技巧与性能的精彩角逐的视觉盛宴。

看点三，赛事中间穿插精彩表演





极速赛道嘉年华旗舰，以及赛事和午间时段，都会为到场观众准备精彩的漂移、车舞等难得一见的精彩车秀。



另外，在品牌专属时间段上，除了有品牌超跑可以近距离观看之外，更有车模靓丽出镜。

看点四，VIP体验区 打造全新社交场地









VIP体验区将划分若干品牌展示区域，成为所有vip嘉宾休息、候场交流处，在入场和赛道体验前的候场时间内，大家有充分的时间接触到品牌信息以及进行社交及娱乐。



看点五，ZOL联合SCC打造“极速未来空间”



ZOL联合SCC打造“极速未来空间”

ZOL将携手AOC旗下U1和T1系列产品亮相“极速未来空间”。并通过一套爱攻三联屏产品打造的游戏电竞风格桌面。



同时现场用户可以通过《极品飞车OL》/《CSGO》/《荣耀战魂》/《FIFA 17》PC版比赛互动，来提体验AOC旗下U1和T1系列产品的卓越显示性能。



2019极速赛道嘉年华场地分布

以上就是2019极速赛道嘉年华的主要看点。不管你是车主、车迷，还是观众，2019年10月26日-27日，就在上海国际赛车场，ZOL&SCC超跑俱乐部将与你一起体验中国超跑盛宴。

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