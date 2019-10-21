中关村在线消息：10月21日消息，今天下午阿里巴巴合伙人、天猫淘宝总裁蒋凡在天猫双十一启动会上正式宣布，今年的天猫双十一将通过全世界20万品牌的天猫旗舰店来为消费者们省下至少500亿元人民币。



阿里官宣 天猫双十一将为用户省下500亿

事实上，在今天0点开始，天猫的部分商品就已经启动了预售。消费者只要支付定金，就可以用折扣价来锁定部分商品。从现在到双十一期间，天猫商城也会继续发放购物津贴、购物券和红包。蒋凡也提到，今年双十一也将有5亿用户参与进来，这也是近年来参与人数最多的双十一。

今年全球5G新品扎堆天猫首发。据悉，天猫双11将集结华为Mate 30 5G、vivoNEX3 5G、三星Note 10+ 5G等全球已上市的十大5G新品，这其中有9款为国货产品。

此外，10月11日，天猫联合苏宁宣布，与中国移动、中国电信、中国联通、华为、小米、三星、vivo等产业链成员组建5G生态联盟，打造5G首发第一平台。

天猫苏宁将出资500亿采购5G手机、电脑、平板、VR、IoT等智能硬件，提升5G产品丰富度，降低5G产品售价。双11期间，通过花呗分期、以旧换新等方式，有望让消费者实现每天5块钱用最新5G手机。

（本文图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：阿里官宣 天猫双十一将为用户省下500亿http://news.zol.com.cn/729/7299852.html