中关村在线消息：近日，据荷兰著名科技博客 LetsGoDigital 也更新了自制的 3D 渲染图，让人们对 PS5 的外形有了更加深入细致的了解。



















索尼PS5游戏主机的最新渲染图曝光

从照片来看，PS5 机身正面左侧的五颗按钮分别为待机状态、重启、弹出、系统初始化、以及网络初始化，下方则是支持蓝光盘片的驱动器看样子是吸入式。



机身正面右侧为一组六个 USB 端口由蓝色塑料可知为 USB 3，正上方为一个圆形的按钮应该是开 / 关机用的电源键。

还有一些细节，是在专利图中见不到的，例如左侧的一排指示灯（带有 7-6-5-4-3-2-1-0 的数字），且可指示“状态 1”和“状态 2”。

正面板的左上方，则写着“一号原型，不可出售”的字样，预计这批机器（开发套件）是交给开发人员做测试和适配工作用的。

目前有多少台开发者原型机在流通，已经有多少人收到了测试设备，暂不得而知。不过对于消费者和粉丝来说，只需知道 PS5 的通风散热系统会更强大意味着性能暴涨满意了。

据传索尼为 PS5 配备了八核心的 AMD Ryzen 处理器，支持硬件级光线追踪，首次引入可提升加载速度的固态存储（SDD），且支持 8K / 4K @ 60fps 游戏、以及 3D 音频。

至于 PS5 的新手柄是否会被称作 DualShock 5，目前仍不得而知。但它有望引入触觉反馈，带来更逼真的游戏体感，以及更多的颜色选项。

虽然官方要等到 2020 年 12 月才发售，但早在本月初，就有个别零售商开启了 PS5 的新品预售，预计最终价格在 500~550 欧（3943~4338 RMB）左右。

索尼还可能为 PS5 带来新款 PS VR 虚拟现实头显、更多的新游戏捆绑套装、并且进一步下调当前一代 PS4 游戏主机的售价。

（文中图片来自外媒博客）

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