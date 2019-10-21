中关村在线消息：10月21日消息，据Phonearena报道，此前iPhone 7已经停产，而近期这款经典的手机也被苹果划入了“清仓产品”序列之中·，这也意味着我们很难见到这款产品出现在市面上。



要说再见了！iPhone 7被苹果划入“清仓产品”

据了解，iPhone 7是在2016年正式发布的，当时的售价为649美元。一些分析人士表示，苹果之所以将iPhone 7列入“清仓产品”名单中，很有可能是因为苹果即将推出iPhone SE2，而这两款产品在很多地方都有所相似。

此前分析师郭明錤发布最新报告，对iPhone SE2的规格及定位作了预测。预测Apple将在2020年第一季度发售iPhone SE2。

郭明錤预计iPhone SE2采用与iPhone 11系列相同的A13芯片，采用3GB LPDDR4X， NAND Flash有64与128GB选项，机壳颜色选项有深空灰、白与红，并会移除压力感应模块 (3D Touch)。

价格方面，郭明錤预测iPhone SE2售价自399美元起，预估iPhone SE2在2020年出货量可达3,000万部以上。郭明錤认为，iPhone SE2为Apple 2020年重要的成长驱动，为既有约1.7–2亿的iPhone 6与6S系列用户最佳换机选择。

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