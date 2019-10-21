微软高管确认Surface Duo用Android系统

中关村在线消息：近日，据外媒Techradar报道，微软设备部门首席产品官Panos Panay承认该公司将在其即将推出的Surface Duo手机中使用Android操作系统，其原因很简单：“适合该产品的最佳操作系统是Android ”。



微软高管：安卓是Surface Duo的最佳操作系统

尽管Windows 10 Mobile即将正式退休，但微软需要为其即将面世的双屏手机恢复操作系统，现在该公司已经决定采用更为流行的Android操作系统-同时坦率地说其原因。

看似微软已经承认与Android目前是使用最广泛的操作系统的竞争有多么艰巨。Windows 10 Mobile和运行该操作系统的Windows手机的失败可能是该公司不愿重复的令人沮丧的经历。

正如Panay解释的那样：“我们想与使用Android的客户见面……”。如果潜在客户已经在使用Android，那么是否有必要从头开始构建竞争对手的解决方案以试图赢得他们的青睐？微软显然不再这么认为。

至于双屏笔记本电脑Surface Neo，Panay提供了另一个答案。“该产品最好的操作系统显然是Windows。”Panay还透露，“我们的承诺是随着时间的流逝，我们所有的产品都将可以使用”。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微软高管确认Surface Duo用Android系统http://news.zol.com.cn/729/7299610.html