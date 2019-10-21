HTC Exodus 1s手机发布 支持完整比特币操作

中关村在线消息：前段时间，HTC方面表示已经暂停了手机产品的硬件创新，暂停了手机方面的研发，不过这也不代表他们就直接放弃了手机市场。近日，HTC还正式推出了新一代的Exodus 1s区块链手机。



HTC Exodus 1s区块链手机发布

据HTC官方介绍，Exodus 1s区块链手机不仅支持“web 3.0”分散式应用，可作为加密货币的安全钱包，还可以将其用作一个完整的节点。这意味着手机将能够持有完整的比特币区块链分类账，并且能够验证交易并将其转发到其他分布式点。



HTC区块链的安全固件模块

不过，完整的比特币分类账目需要260GB存储空间，每年以大约60GB的速度增长，所以要想使用这个功能，消费者需要配备至少400GB的存储卡。

配置方面，HTC Exodus 1s正面采用了一块5.7英寸18：9 HD +显示屏，核心搭载骁龙435处理器，配备4GB+64GB存储组合，支持TF卡扩展，机身内置3000mAh电池，背部配备一颗1300万像素PDAF摄像头。

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