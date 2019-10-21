Moto G8 Plus规格曝光 骁龙665+后置三摄

中关村在线消息：近日据外媒爆料，摩托罗拉似乎正在准备推出 Moto G8 系列的新成员，因为 G8 Plus 的规格与照片已经在网络上被曝光。



Moto G8 Plus规格与照片曝光 骁龙665+后置三摄

WinFuture.de 指出：该机代号为 XT2019，配备 6.3 英寸 FHD+ LCD 屏，且带有微小的 U 形水滴刘海。机身正面底部的下巴较厚，但没有 Motorola 的品牌字样。

作为 Moto G8 和 G8 Play 的兄弟机型，目前尚不清楚 G8 Plus 的定价信息，但它有望在 10 月 24 日登陆巴西市场，届时我们有望知晓更多细节。

Moto G8 Plus 采用了高通骁龙 665 SoC + 后置三摄的组合支持激光自动对焦。主摄传感器为 48MP、副摄为 117° @ 16MP 的广角镜头、另有 5MP 的深度感知单元。

在水滴型刘海的位置，则是一枚 25MP 的前置自拍摄像头。辅以 4000mAh 的大电池支持 Turbo Power 快充，以及位于机身底部的 USB Type-C 和 3.5mm 耳机插孔。

Moto 为 G8 Plus 配备了立体声扬声器屏上 + 底部。存储方面，该机提供了 4GB RAM + 64 / 128GB ROM 的选项支持 microSD 存储扩展。

（文中图片来自互联网）

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