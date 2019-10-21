中关村在线消息：近日，据外媒MSPoweruser报道，特斯拉的集成监控系统——“哨兵模式”已帮助许多车主将故意破坏者绳之以法。



特斯拉的“哨兵模式”将让汽车破坏者无所遁形

现在，在“哨兵模式”Sentry mode 下，当在附近检测到运动时，自动驾驶摄像机将被激活。然后将素材存储起来，以备将来参考，并可以用作证据。

在发现自己的Model 3被破坏后，车主Godwin Leung 开启了“哨兵模式”，并发现汽车受损的重要视频线索。

有些事情仍然使确定真正的犯罪嫌疑人非常困难。在事故发生地艾伯塔省不需要前车牌，因此无法识别汽车。

肇事者还佩戴了太阳镜，值得庆幸的是，在将监控录像上传到网上之后，有人指出罪魁祸首就是二十岁的Austin Grabas。

Austin Grabas声称这不是对Godwin Leung的个人攻击，也不是对特斯拉的攻击。他承认“这是一个愚蠢、愚蠢的错误”，并正在赔偿他造成的价值1600美元的损失。

到目前为止，这是一次孤立的攻击-，仅特斯拉车主在本月就报告了几起类似事件；所有这些都以犯罪分子自首而告终。

不久前，来自不列颠哥伦比亚省南萨里市的Dannie Chang 发布了他的Model 3上的“哨兵模式”录制的画面。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：特斯拉的“哨兵模式”将让汽车破坏者无所遁形http://news.zol.com.cn/729/7299589.html