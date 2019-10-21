拼多多达达乌镇回应“二选一”：与商家看似商业契约 实则暗藏技术暴力

中关村在线消息：第六届世界互联网大会主论坛在乌镇拉开帷幕。本届论坛的主题是“合作共赢”，然而对于各大电商平台而言，外界的关注点却聚焦于“合作共赢”的另一面。

随着双十一的临近，电商“二选一”备受争议。此前，阿里巴巴集团市场公关委员会主席王帅公开表示“二选一”是“最朴素的商业规则”，并称相关话题更像是炒作。

与之对应的是，据包括新华社在内的多家媒体报道，随着电商平台之间的竞争升级，“二选一”的规模和力度已经进入史无前例的阶段。



拼多多联合创始人达达

在当天拼多多联合创始人达达出席的一场媒体沟通会上，“二选一”这一“炒作话题”成了全场关注的焦点。对于业内而言，这已经不止是平台之间的竞争，更导致了十数万商户的大面积流血与恐慌。

达达坦言，“二选一”的确给拼多多造成了很大的困扰，也给电商生态里的商家和品牌商造成了难以计量的损失。

达达以最近接待的一位商家为例，对方在某平台生意占5成，拼多多占3成，“二选一”对该商家而言成了裁员500人还是裁员200人的抉择。仅仅是出于实施平台“小二”的要求，该商家的发展局面直接由“多方共赢”变成了能否活下去——在这轮“二选一”中，这样的极端案例正逐渐变成普遍现象

达达表示，实施平台希望通过公关手段，将“二选一”包装成为一种互惠互利的短时约定，看上去是依靠温情脉脉的经济补贴手段来实现，背后实际隐藏着“下架封店于无形”的强劲技术暴力手段。尽管格兰仕通过图文、视频等方式详细阐述了店铺遭遇限流和断流、订单量瞬间趋近于零的过程，但由于公众对于流量、转化率、搜索权重等电商专业概念相对陌生，因此对其过程和结果的认知并不明确。

超过1000家品牌旗舰店遭受波及

据达达透露，自去年10月以来，电商“二选一”规模愈演愈烈，仅拼多多就有超过1000家知名品牌旗舰店遭受波及，受影响的中小型品牌数以万计。

对于这家拥有4.83亿活跃用户的年轻平台而言，“二选一”已经蜕变成了一场全方位的“围剿战”。包括三只松鼠、韩后等在内的多家品牌，先后被迫以“发声明”的方式，参与到了这场“围剿战”之中。



拼多多联合创始人达达在10月20日乌镇大会期间就二选一话题进行了回应。

此前，36氪《深氪》在一篇报道中曾经援引一位“老阿里”的观点，“如果目前打不掉拼多多，那淘宝在公关策略上至少希望让‘低端’成为拼多多甩不掉的标签。”

对于这一说法，达达回应表示，“二选一”本质是处于优势市场竞争地位的平台，不希望拼多多平台实现“货全”完善和“心智”趋好，他们认为随着拼多多APP用户粘性和用户时长持续增强，上述两点对于其都是比较头疼的事情。

从“改变”商户到“影响”各界认知，由于“二选一”的趋势难以逆转，其已经升级成为一场商业法则乃至价值观的论道。达达在回答记者提问时表示，即便在阿里巴巴内部，各方对于这件事情也存在定性争议——饿了么CEO王磊在接受媒体采访时承认二选一的动机是“垄断”，并且明确表示“这不行”；王帅则回应称“二选一本来就是正常的市场行为”。不管是“垄断”还是“正常”，“二选一”毫无疑问大幅增加了商家做生意的难度。达达认为，上述两人的观点都是出于竞争压力之下的表达，而马老师创立阿里时定下了“让天下没有难做的生意”的初心，这一定更符合社会的长远利益。

在今天的大会上，阿里巴巴新任董事局主席逍遥子也特别强调了“共赢”。但是对于很多商户而言，首先要面临的是能否“共生”， 得先考虑生存问题，谈共赢才有意义。

达达以最近接待的一位商家为例，对方在天猫的生意占5成，拼多多占3成，“二选一”对该商家而言成了裁员500人还是裁员200人的抉择。仅仅是出于实施平台“小二”的要求，该商家的发展局面直接由“多方共赢”变成了能否活下去——在这轮“二选一”中，这样的极端案例正逐渐变成普遍现象。

左手“商业契约”右手“技术暴力”

达达认为，“二选一”的本质是利用市场支配地位实施“排他性交易”，大平台要求商家在稍大一些的平台和稍小一些的平台之间“站队”，并对商家不进行强行选择的后果附加各类强制条件。这个过程中，获益的只有大平台本身，而受损的则是消费者和千千万万个商家。

达达表示，某些过程看上去互惠互益，实际上是不对等的商业契约。而且这种商业契约会随着商家对于“二选一”的不同反应，在“看似正常”和“暴力手段”之间瞬时切换。

达达举例称，据亿邦动力报道，阿里妈妈双十一大促资源位的内容营销专场，将选择30个爆款单品做TOP扶持，活动商品的要求起步佣金为5%。虽然对于消费者而言，东西还没开卖就贵了5%，但如果商家愿意签订合约，那么也可以视为“平台与商家间互相选择的正常市场行为”。但如果将“双十一大促资源位”变成“不得去其他平台参加双十一”，或者必须去微博上炮轰其他平台的商品“均未授权”，那么其无疑是不正常的市场行为。

达达表示，实施平台希望通过公关手段，将“二选一”包装成为一种互惠互利的短时约定，看上去是依靠温情脉脉的经济补贴手段来实现，背后实际隐藏着“下架封店于无形”的强劲技术暴力手段。

618期间，格兰仕因据不配合“二选一”而遭遇流量和搜索屏蔽，并因此多次公开质问天猫，后者对此的回应则是“没有的事”。

尽管格兰仕通过图文、视频等方式详细阐述了店铺遭遇限流和断流、订单量瞬间趋近于零的过程，但由于公众对于流量、转化率、搜索权重等电商专业概念相对陌生，因此对其过程和结果的认知并不明确。这也在很大程度上导致了尽管“二选一”已经造成了极端恶劣的影响，但社会舆论对此类事件的理解仍然停留在“看热闹”的阶段。

此前，阿里将关注度持续升级的“二选一”定义为“炒作令人生厌”。对于这一说法，达达表示赞同。

他补充表示：仅拼多多平台而言，从618前夕的赵大喜、美九苏（美的、九阳、苏泊尔）微博“炮轰”拼多多；到双十一前夕，三只松鼠、韩后等四家企业，在国庆当天以相同格式、相同口气发表“未授权”微博，这些商家的微博随即被洗稿变成数千篇“拼多多商品都是假货、山寨”的文章，背后的炒作和推手确实“令人生厌”。

“实际上，‘二选一’实施主体、传播主体和呼吁舆论端叫停的主体是同一个人，这也在侧面反映了商家对于‘二选一’的容忍已经绷紧至极限。”达达表示。

“垄断的通道已经封闭”

近日，京东对阿里就“二选一”发起诉讼，后者以管辖地异议为由发起的申诉遭最高人民法院驳回，此事引发社会热议。

在被问及事件相关及“二选一”未来趋势等问题时，达达表示：我们和阿里的观点是一致的，对于法院判决结果和电商法，相信一个企业再大，再有社会势能，也必须尊重。

达达表示，拼多多在早期便预见到会出现当下“不正当竞争”的情况，对此有着充分的准备。他援引拼多多创始人黄峥股东信中的内容称：“虽然拼多多成长很快，也有了一定的规模，但它从成立到现在仅有4年时间，依然是一家创业公司。就好比是刚读小学的YAO，个头虽高但依然只是个小学生。在这个阶段，需要的是充足的营养和适当的磨炼。虽然偶尔也会被推上球场，与大块头成年球员较量较量，这里就特别需要裁判和教练关注场上对抗是否合理，小大人是会在皮肉青紫中成长，还是会韧带断裂半月板受伤。我们相信大家愿意看到越来越多的优秀球员涌现，贡献精彩比赛，而不是赛场互殴。”

达达认为，在当下的市场和行业竞争环境下，垄断的道路已经彻底封闭。新的消费趋势变化一定会影响新零售渠道的变化。如果看企业竞争的局部，可能都是厮杀很激烈，但是如果从社会生态的角度看，其实更真实的状态是不同物种之间的互相促进、共同生长。

他总结表示：“拼多多对电商行业生态趋势的判断是‘共生共赢’，强权无法持续，共生才能长存。”

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