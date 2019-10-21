早报：明年苹果发布4款iPhone 魔兽世界新剧情曝光

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

从中国电信公布数据显示，IPv6普及速度显然比预想的快。

中国电信：已有超3亿用户用上IPv6



中国电信：已有超3亿用户用上IPv6

据中国电信副总经理刘桂清披露，截止目前，中国电信已经为超过3亿用户分配了IPv6地址，包括2.5亿4G移动用户、5500万固网宽带用户。据悉，中国电信2009年决策启动IPv6演进工作，2017年11月国家发布《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》后，中国电信开始全面推进IPv6的规模部署。



同时，中国电信也为各行业政企客户提供全系列IPv6产品和服务，包括专线、虚拟网、云、IDC、集成咨询等等。

截止目前，中国电信城域网、移动网、骨干网、IDC等均实现了IPv6的商用部署，目前已建成规模最大、业务形态最全的IPv6网络，形成了涵盖端、管、云和用在内的端到端的下一代互联网体系。



接下来看看趣步，这款APP还没有火几天就凉凉了。

走路赚钱凉凉 趣步涉嫌传销诈骗被调查



走路赚钱凉凉 趣步涉嫌传销诈骗被调查

据央视新闻报道，因为涉嫌网络传销、非法集资、金融诈骗等违法行为，趣步最近已被长沙市工商部门立案调查。



根据长沙市政府官网显示，不久前有网友在市民信箱中提出咨询：最近从朋友处获悉，趣步软件可能涉嫌传销及诈骗……希望得到一个合理的解释。”

长沙市经开区很快给出回复称，趣步公司及趣步项目涉嫌网络传销、非法集资、金融诈骗，长沙市工商局经开区分局已立案调查。

下面消息消息来自华为，其发布了最新鲲鹏920处理器。

华为在世界互联网大会上发布鲲鹏920处理器



华为在世界互联网大会上发布鲲鹏920处理器

华为高级副总裁侯金龙在世界互联网大会上发布了鲲鹏920（Kunpeng920）处理器。这是华为自主设计的高性能服务器处理器，其在高性能、高吞吐、高集成、高能效方面的创新突破，把计算推向新高度。



据侯金龙介绍，华为从2004年开始投资研发第一颗嵌入式处理芯片，历经15年，投入超过2万名工程师，形成了以“鲲鹏+昇腾”为核心的基础芯片族。鲲鹏包括服务器和PC处理器，鲲鹏920是业界首颗64核的数据中心处理器，7nm,性能比业界主流处理器高25%、内存带宽高60%；同时把CPU、桥片、网络和磁盘控制器“4合1”，是业界集成度最高的数据中心处理器之一。

下面消息来自魔兽世界，新剧情真的是赞。

《魔兽世界》阿尔萨斯姐姐佳莉娅成为亡灵新首领 公主回归洛丹伦



《魔兽世界》阿尔萨斯姐姐佳莉娅成为亡灵新首领

在《魔兽世界》8.3PTR测试服剧情中，阿尔萨斯的姐姐佳莉娅·米奈希尔成为了亡灵的新首领。WOW的3D艺术师Lady Fortunes还公布了一张精美的艺术图。



在此前WOWHead公布的任务线视频中，莉莉安沃斯向佳莉娅求助，希望她能帮助这些“被再度抛弃”的失落者。随后佳莉娅和德里克向吉安娜告别，离开联盟前往了洛丹伦。

下面消息来自苹果，明年iPhone全上5G，你买不买。

苹果明年或将发布4款iPhone 12 均兼容5G网络



苹果明年或将发布4款iPhone 12

据外媒报道，尽管最新款iPhone手机刚刚发布，但有关其明年新款的传闻已经开始蔓延。根据市场研究公司Wedbush的一位分析师丹·艾维斯（Dan Ives）获悉的泄露信息，iPhone或将在2020年发布五款新机型，其中至少两款将搭载5G技术。



艾维斯表示，2020年，除了4款iPhone 12之外，我们还将有望在2020年3月份看到iPhone SE 2的上市。若报道属实，我们或许还会看到搭载了雷达传感器的iPhone 12，用于检测手势和动作。报道还指出，新的iPhone摄像头还会增加一个附加传感器——ToF传感器。

下面消息很有意思，当前互联网从业人员收入最高。

报告称互联网产业月均薪9296元 领先全行业平均水平



报告称互联网产业月均薪9296元

在第六届世界互联网大会举办期间，智联招聘发布的2019年互联网产业人才发展报告显示，2019年三季度互联网产业整体平均月薪达9296元，领先全行业平均水平。



另外，互联网子行业发展并不均衡，有些子行业薪酬逆势而上，有些增幅则低于全行业平均水平。

在互联网产业子行业中，网络游戏的平均薪酬最高，为10054元每月，成为互联网产业中第一个平均月薪过万的子行业。

而通信行业发展并不太理想。2017年三季度至2019年三季度全行业实现14.47%薪酬增长率的同时，通信/电信/网络设备与通信/电信运营/增值服务的薪酬分别只增长12.70%与10.95%。

谷歌又被爆出大漏洞。

Google Photos漏洞可使iPhone免费存储原图，谷歌称将修复



Google Photos漏洞可使iPhone免费存储原图

网友stephenvsawyer称，iPhone当前以新的高效压缩HEIC格式保存照片，该格式比谷歌的JPEG压缩格式小。将这些图片上传到Google相册后，无需将其从原始质量压缩为高质量JPEG，因为它们已经比JPEG的要小。因此，iPhone用户实际上是可以免费将快照保存为原始大小。



谷歌确认了确实是这种情况，谷歌发言人称：“我们已经知道此错误，并正在努力对其进行修复。”

长城宽带就这样没了？

民营最大长城宽带撤退：曾有1450万用户



民营最大长城宽带撤退：曾有1450万用户

据媒体报道，作为全国最大的民营宽带运营商，长城宽带已经悄然退出市场，不再经营固网宽带接入服务。此外，鹏博士董事长杨学平近日也已卸任长城宽带法定代表人、董事长。



国家企业信用信息公示系统显示，长城宽带网络服务有限公司变更了多项工商信息，经营范围不再包含“第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务、第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务”。

不过值得注意的是，长城宽带的经营范围同时又增加了“经营电信业务；互联网信息服务”，暗示正在业务转型。



好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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