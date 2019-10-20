百度飞桨入选互联网领先科技成果 王海峰：AI进入工业化大生产新阶段

中关村在线消息：10月20日，以“智能互联，开放合作——携手共建网络空间命运共同体”为主题的第六届世界互联网大会在乌镇开幕。百度创始人、董事长兼CEO李彦宏，百度CTO王海峰出席此次大会。作为百度在AI领域的重要成果，百度飞桨深度学习平台入选 “世界互联网领先科技成果”，王海峰代表百度发布了百度飞桨的最新成果。



2019乌镇互联网大会，王海峰分享百度飞桨最新成果

这是继百度大脑、小度助手（DuerOS）、Apollo之后，百度在乌镇世界互联网大会第四次获此荣誉，展现了百度在AI领域的技术及产业领域的全球影响力。今年是互联网诞生50周年，也是中国全功能接入国际互联网25周年。当前，AI已经成为新一轮科技革命和产业变革的驱动力量。在大会全体会议演讲中，李彦宏首次提到“智能经济”新趋势。他表示，“数字经济在经历了PC的发明与普及，PC互联网，移动互联网这三个阶段后，正在进化到以人工智能为核心驱动力的智能经济新阶段，智能经济将给全球经济带来新的活力，是拉动全球经济重新向上的核心引擎。”





2019年世界互联网领先科技成果发布得到全球互联网领域的广泛关注和积极响应，共收到来自中国、美国、德国、澳大利亚、挪威、俄罗斯等各国家和地区的数百项科研成果，申报数量是历史之最，科技成果涵盖基础理论、技术、产品、商业模式等领域，聚焦AI、5G、大数据等各大技术门类，最终评选出15项前沿科技成果亮相世界互联网大会。





王海峰发布了百度飞桨领先科技成果。他介绍，飞桨以百度多年的深度学习技术研究和产业实践为基础，集深度学习核心框架、基础模型库、端到端开发套件、工具组件和服务平台于一体，是全面开源开放、技术领先、功能完备的产业级深度学习平台，赋能各行各业转型升级。





当下，AI已经成为新一轮科技革命和产业变革的核心驱动力量，而深度学习是其中的核心技术。“AI时代，深度学习框架相当于‘操作系统’。”王海峰表示。当下，各行各业正在应用AI进行产业智能化升级，开源开放的深度学习平台能够有效降低深度学习技术应用门槛，让开发者和企业避免重复“造轮子”，基于飞桨更快速、便捷地开发AI应用，推动产业智能化进程。而“飞桨”一词则取自宋代文人朱熹的“闻说双飞桨，翩然下广津。”意为“快船”，百度希望飞桨助推AI走得更快更远。





目前，飞桨已经全面开源开放，服务150多万开发者，广泛应用于工业、农业、服务业等行业。在很多关乎国计民生的行业，都有飞桨在发挥作用。广东电网的变电站使用飞桨实现智慧巡检，偏远地区的变电巡检不再成为难题；飞桨与北京林业大学合作，助力林业实现病虫害精准监测；基于飞桨，重庆市气象局还与百度智能云联合打造了“智慧气象”系统，让“天意”不再难测，在2019年夏天的灾害天气预警中，把预警信息发送时间从原来的两小时提升到9分钟，帮助市民更早躲避灾害。



2019乌镇互联网大会百度AI展台

为了让公众可以更多的了解到百度AI的一系列最新成果，乌镇的“互联网之光”博览会百度展台上，7大展区23个展项的前沿AI科技和明星产品将百度展区装点成了“未来游乐园”，吸引了众多的体验者。“百度大脑创新体验中心”也在2019乌镇互联网大会期间正式对公众开放，成为普通民众了解AI的最新打卡胜地。



“百度大脑创新体验中心” 成最新AI打卡胜地

百度一直在积极推动AI技术创新、落地应用和产业智能化，持续贡献包括飞桨深度学习平台在内的顶尖成果，赋能千行万业，加速中国产业智能化升级的步伐，为世界科技发展贡献中国力量，为人类命运共同体贡献科技力量。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：百度飞桨入选互联网领先科技成果 王海峰：AI进入工业化大生产新阶段http://news.zol.com.cn/729/7299282.html