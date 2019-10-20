世界互联网大会：阿里巴巴张勇道出商业文明本质

第六届世界互联网大会已与10月20日在乌镇正式召开，今年的主题是：“智能互联 开放合作——携手共建网络空间命运共同体”。人工智能、大数据、5G及物联网等新兴技术以及新业态趋势成为各界关注的焦点。阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇在开幕式上致辞，特别阐述了新商业文明的本质。



阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇

张勇认为，商业文明是数字化时代的商业发展催生而来的，其特点是以人为本、合作共赢、开放共享，以合作为基石，为每个人、为全社会创造价值和效益。“数字化时代的新商业文明，本质是要回到人本身，从关注流量、关注交易量，到关注客户、关注消费者，关注一个个具体的人，关注全社会的效益。”

“让天下没有难做的生意”，这是阿里巴巴的使命，也是让商业体在成长的过程中关注人本身，履行好社会责任，尊重他人、利及他人、成就他人。张勇认为，数字化时代的与传统的竞争是截然不同的：“传统竞争是此消彼长、非此即彼的零和博弈，数字化时代的竞争正在向正和博弈、共赢发展、增量发展的大趋势上演进。”

阿里巴巴积极创造生态，既帮助成千上万的中小企业发展，也鼓励支持新的独角兽、小巨人的发展，让大树下面既能长小草，同时也让更多的小草能长成参天大树。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：世界互联网大会：阿里巴巴张勇道出商业文明本质http://news.zol.com.cn/729/7299137.html