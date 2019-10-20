世界互联网大会雷军谈5G：小米乐观激进，明年推10款5G手机

第六届世界互联网大会目前已于乌镇正式召开，来自全球的科技企业系数到场，共策互联网及科技产业的新发展及新趋势。小米集团创始人、董事长和CEO雷军在演讲环节指出，小米对待5G的态度是乐观且激进，明年将计划一口气推出10款5G手机新品。



小米集团创始人、董事长和CEO雷军

“很多人问我关心什么？我关心5G”，雷军指出，他来到乌镇后测试5G的下行速度为400Mbps，第二次测试为800Mbps，“这个速度我认为OK”。雷军认为，5G正在成为数字经济发展的加速器，高画质的视频应用、云游戏等都有爆发的可能性。

“5G对整个通讯产业和互联网行业，都是大事，它有巨大的机会，同时有巨大的挑战和风险。大家各种心情都有，小米是乐观且激进的”，雷军在演讲中表明了小米对于未来5G发展的态度，乐观且激进。

雷军认为，小米发布5G手机后，消费者的需求超出预期。明年将推出10款5G手机，覆盖各个价位，“我之前特别担心明年4G手机卖不动，希望运营商加快5G的部署速度”。

以下为雷军演讲全文：

尊敬的各位来宾、尊敬的各位媒体界的朋友，大家下午好！

我跟在座的很多人一样，是第六次来参加乌镇峰会。

昨天有记者问我说来乌镇你关心什么？说真话，我关心5G。我特意来测试一下5G全覆盖，覆盖到什么样子，所以我是特意来测试的，所以每到一个地方我都测试一下。

今天上午在开会之前我测了一下，发现400兆的bps，我就把它贴到微博上，我看大家怎么反应。评价很多，有评价挺快的，也有评价低于预期，还有人帮我找解释，说是不是5G的室内覆盖不好。我在想我们互联网大会，这个室内覆盖肯定没有问题。过了一个小时我又测了一下，800兆，我觉得800兆还OK。所以啊，我猜今天上午参加世界互联网大会的人，使用5G手机的比例可能比较高，这样的话，5G略微有点堵车。

刚才跟Robin（李彦宏）聊天，我觉得使用5G的确会快很多。至于5G的体验怎么样呢？我建议大家先换5G手机，听上去有点像卖手机。

我准备了三个观点跟大家分享，我想来想去我就讲一点吧。

我认为，5G正在成为数字经济发展的加速器。5G对于整个通信产业是一件大事，对整个互联网行业更是一件大事。

我先从通信产业讲起，我觉得看起来好像5G是运营商、设备商和我们终端厂商的事情。当然，这对我们真的是一件天大的事情，它既是一个巨大的机会，也有巨大的挑战和风险。所以这里面，大家的内心还是各种心情都有。我觉得小米的观点是，我们还是非常乐观，非常激动。

在四年前我们开始研发5G手机，上个月我们在国内发布了第一款商用的5G手机，就是小米9Pro，虽然我们备了很多货，但还是出现了供不应求的局面，实际上我觉得消费者买5G手机的需求超出了我们厂商的预计。

我们明年计划推出超过十款以上的5G手机，覆盖中高端的所有价位，我也了解的一下我们各家同行基本上都非常乐观。所以前不久我专程跟中国电信柯文瑞董事长仔细交流了一下运营商的态度，我觉得这件事情终端厂商肯定非常激进。行业内都担心明年4G手机卖不动，这个步子想不转都不行，所以我们特别希望运营商能加快5G的基站的扩充速度。所以昨天和今天特地到5G来看看我们部署得怎么样。

5G到底有什么体验呢？在实验室，5G能到2G的bps，这个2G的bps就意味着下一个2G的吃鸡游戏只需要15秒，下100首歌只要3秒钟。当然新的问题来了，5G比4G快了十倍，很多人就会问，我要这么快干吗？我也经常听到有人说5G有什么用，或者5G的（04：33）。其实我想今天没有人有答案，但我相信这个路修好了，一定会有应用。

所以对大家来说，最急切需要的是什么呢？在5G普及的初期，能不能有一些适合5G的应用的产品，这就需要我们所有的互联网厂商共同来想，共同来推动，带宽提高十倍以后，有哪些应用会真正爆发。我个人认为，5G的应用非常非常多，但是有巨大拉动力的肯定是2C的应用，比如说高画质的视频，高分辨率的视频，比如说游戏，还有很多很多的场景，至于哪些场景能够真正得到老百姓的认可？我觉得明年上半年就见分晓。

其他的我就不讲了，最后，祝愿大会取得圆满成功。谢谢大家！

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