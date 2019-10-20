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    世界互联网大会倪光南谈鸿蒙：严防外企滥用垄断

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

           第六届世界互联网大会已与10月20日在乌镇正式召开。除了一直备受关注的人工智能、大数据、5G及物联网等新兴技术以及新业态趋势之外，在这种特殊的国际环境下，国产操作系统也成为产业关注的焦点。

           在这次会议上，中国工程院院士倪光南接受了媒体采访，谈到了中国互联网科技、5G及国产操作系统、芯片等问题，倪光南表示支持鸿蒙发展生态，要防止国外企业滥用垄断

    世界互联网大会：倪光南支持鸿蒙，严防外企滥用垄断
    中国工程院院士倪光南

          倪光南院士指出，国产芯片研发及操作系统面临的不只是技术问题，更重要的还是生态门槛。“如果我们新的技术出来，没有生态的支持很难推广。所以，现在我们对像鸿蒙之类的国产操作系统的支持，更多在生态方面。”

          倪光南还表示：“我们还注意到，国际的经验表明，如果有什么困难的话，有时也不是完全靠市场，而是我们通过法规去防止发达国家的垄断企业，滥用市场的垄断地位。”

          谈到未来的中国科技产业发展，倪光南院士也表达了自己独到的看法：

          “不希望我们沉浸于过去造就的成功中，阿里、腾讯、百度已经取得很高的成就，但在5G时代，基于更高的基础设施，会涌现出一批新的互联网服务企业，传统企业也会获得进一步提升，其规模、影响和贡献可能会超过当下的阿里、腾讯、百度。”

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/729/7299129.html report 1132        第六届世界互联网大会已与10月20日在乌镇正式召开。除了一直备受关注的人工智能、大数据、5G及物联网等新兴技术以及新业态趋势之外，在这种特殊的国际环境下，国产操作系统也成为产业关注的焦点。       在这次会议上，...
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