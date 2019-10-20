倪光南世界互联网大会谈5G：带来的改变不可预料

中关村在线消息：2019世界互联网大会在乌镇互联网国际会展中心开幕，中国工程院院士倪光南在大会现场接受采访时谈到5G了相关话题，表示“5G带来的改变是不可预料的”。



倪光南世界互联网大会谈5G

对于有媒体提出的5G资费过高的问题 ，他认为这是一个必经的过程，刚推出的时候，因为市场比较小，投入成本也比较高。随着应用的推广，会迅速地使它更接地气，性价比更高，能被更多人接受。

此外，在过去一年，无论是华为、阿里巴巴都在芯片研发与操作系统上进行了布局。在倪光南看来，这个产业还不仅仅是技术的问题，主要是生态的门槛。“如果我们新的技术出来，没有生态的支持很难推广。所以，现在我们对像鸿蒙之类的国产操作系统的支持，更多在生态方面。此外，我们还注意到，国际的经验表明，如果有什么困难的话，有时也不是完全靠市场，而是我们通过法规去防止发达国家的垄断企业，滥用市场的垄断地位。”

倪光南指出，整个市场，需要更好地为国产操作系统发展创造市场支持，完善生态系统。

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