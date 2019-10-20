    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 人物 > 正文

    倪光南世界互联网大会谈5G：带来的改变不可预料

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：2019世界互联网大会在乌镇互联网国际会展中心开幕，中国工程院院士倪光南在大会现场接受采访时谈到5G了相关话题，表示“5G带来的改变是不可预料的”。

    倪光南世界互联网大会谈5G：带来的改变不可预料
    倪光南世界互联网大会谈5G

    对于有媒体提出的5G资费过高的问题 ，他认为这是一个必经的过程，刚推出的时候，因为市场比较小，投入成本也比较高。随着应用的推广，会迅速地使它更接地气，性价比更高，能被更多人接受。

    此外，在过去一年，无论是华为、阿里巴巴都在芯片研发与操作系统上进行了布局。在倪光南看来，这个产业还不仅仅是技术的问题，主要是生态的门槛。“如果我们新的技术出来，没有生态的支持很难推广。所以，现在我们对像鸿蒙之类的国产操作系统的支持，更多在生态方面。此外，我们还注意到，国际的经验表明，如果有什么困难的话，有时也不是完全靠市场，而是我们通过法规去防止发达国家的垄断企业，滥用市场的垄断地位。”

    倪光南指出，整个市场，需要更好地为国产操作系统发展创造市场支持，完善生态系统。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：倪光南世界互联网大会谈5G：带来的改变不可预料http://news.zol.com.cn/729/7299017.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/729/7299017.html report 823 中关村在线消息：2019世界互联网大会在乌镇互联网国际会展中心开幕，中国工程院院士倪光南在大会现场接受采访时谈到5G了相关话题，表示“5G带来的改变是不可预料的”。倪光南世界互联网大会谈5G对于有媒体提出的5G资费过高的问题 ，他认为这是一个必经的过程，刚推出的时...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错