第六届世界互联网大会今日开幕 三大新特点

中关村在线消息：第六届世界互联网大会今日正式开幕，国家互联网信息办公室副主任刘烈宏曾提出，今年大会与往年相比有三大新特点。





刘烈宏介绍称，本次大会以“智能互联 开放合作——携手共建网络空间命运共同体”为主题，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕习近平总书记提出的推进全球互联网治理体系变革的“四项原则”，构建网络空间命运共同体的“五点主张”，秉持开放、平等、互信、共赢理念，为各方提供碰撞思想、营造共识、携手合作的平台，共同构建网络空间命运共同体。届时，来自政府、国际组织、领军企业、技术社群和社会团体的1500多位重要嘉宾将受邀出席。

与往年相比，本届大会主要有以下特点：

一是新架构首度亮相。在往届大会分论坛加领先科技成果发布和博览会的“1+2”架构基础上，今年新增“直通乌镇”全球互联网大赛，形成了“1+3”的新架构。大会期间举办的世界互联网领先科技成果发布活动将在往届基础上进一步放眼全球，紧跟互联网前沿发展趋势，发布15项左右年度顶级互联网科研成果；“互联网之光”博览会本届将启用新展馆，展馆总建筑面积达4万平方米，同时积极利用新产品新技术发布、项目合作洽谈等板块，赋能企业发展，加速项目落地；“直通乌镇”全球互联网大赛聚焦互联网双创领域，是打造新兴产业和数字经济的国际性赛事品牌，在本届大会期间将举办总决赛及颁奖活动，助推全球互联网合作创新，激发互联网创业活力。

二是吸引力持续增强。今年大会论坛的内容将更加丰富，从数量上看，聚焦“科学与技术”“产业与经济”“人文与社会”“合作与治理”四大重点板块，共设置了20个分论坛，邀请各界嘉宾展开思想碰撞，汇聚全球智慧；从设计上看，中外部长高峰论坛、企业家高峰论坛等一批经典品牌论坛将继续举行，同时还将新增一批高层次、高质量的论坛，更具吸引力；从议题上看，既涵盖了人工智能、5G、开源芯片等科技热点，又包括产业数字化、金融科技、工业互联网等产业前沿，还涉及网络空间数据治理、网络空间国际规则等各方关切的议题，更具针对性和前瞻性。

三是国际化不断提升。大会组织工作坚持国际视野，积极加强与知名国际组织、国际智库等方面的互动合作，聚合了联合国系统多家机构、世界经济论坛、全球移动通信系统协会等40余个国际组织共同参与，促成多场高标准对话及论坛活动，推动形成更多全球共识。同时，今年大会嘉宾邀请的规格也更高、更加多元化，各国政府代表、企业领军人物、知名专家学者、国际组织负责人等一批重要嘉宾将与会。

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