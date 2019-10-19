中关村在线消息：今日下午，新浪微博社区管理官方发布了《有关@张雨晗YuHan 事件的进一步声明》。



微博官方回应大V刷数据问题：关停张雨晗帐号

微博管理员表示，经过调查核实后确认该账号存在刷评论行为，根据有关规定，即日起关停@张雨晗YuHan微博账号。

除了关停@张雨晗YuHan微博账号外，微博官方还根据有关规定，暂停了MCN机构蜂群文化所有账号在微博的广告投放和微任务接单，要求其尽快规范现有销售流程和服务。

原因是MCN机构蜂群文化以刷出来的虚假阅读量欺骗客户，同时混淆广告流量成本和内容制作成本，使外界对微博内容营销效果产生重大误解。



微博官方还表示，将会着手启动商业化时建立完整的商业行为规则。规则如下：

第一，微博对信息流广告进行流量配额管理。第二，微任务收取的是广告流量费。第三，微博充分尊重内容创作者的商业化自主权。

微博还指出会一直尊重和信任广大内容创作者，允许大家围绕内容创意和内容制作自主定价，在发布广告方面一直坚持必须通过微任务，相关内容也必须通过微任务的审核，就是为了保护广告客户的知情权和公平交易权，希望客户可以准确知晓相关账号的流量价值，获得真实数据，让商业模式更持续。

此外，微博官方还重申将继续优化流程，并且微博平台还将开始接受内容账号和客户之间涉及流量的投诉及处理。一旦发现广告客户与提供服务的账号、机构出现商业纠纷，将及时介入处理。针对MCN机构违规、违约行为，客户可举报到微博合规部门邮箱：wbjb@staff.weibo.com，一经查实，站方将坚决处理。

以下为微博声明全文：

有关@张雨晗YuHan 事件的进一步声明

关于用户反馈的@张雨晗YuHan 微博帐号流量造假的情况，微博经过调查核实后确认：

1.该账号存在刷评论行为。根据《微博投诉细则》第三十一条、第三十三条之规定，站方决定，即日起关停@张雨晗YuHan 微博账号。

2.该账号所属MCN机构蜂群文化与客户沟通时，以刷出来的虚假阅读量欺骗客户，同时混淆广告流量成本和内容制作成本，使外界对微博内容营销效果产生重大误解。根据《微博服务使用协议》3.3及3.3.6之规定，站方决定，暂停该机构所有账号在微博的广告投放和微任务接单，要求其尽快规范现有销售流程和服务。

作为社会化营销的重要平台，微博从启动商业化时就着手建立完整的商业行为规则，多年来一直在不断完善。但此次事件充分显示，在向外界尤其是广告客户准确传递平台商业行为规则方面，微博依然存在缺失，对此我们深表歉意。有关规则，大致介绍如下：

第一，微博对信息流广告进行流量配额管理。

微博首先要保证用户良好的阅读体验，在此基础上实现平台商业价值。为此微博对信息流广告进行流量配额管理，包括站方投放的广告和自媒体形式的内容广告，只消耗信息流总流量的很小一部分。

为了使这部分广告流量配额能够有效地满足市场需求，微博研发了多种商业产品。其中，微任务是一个以连接广告客户和微博内容创作者为特点的商业广告官方交易平台，一方面帮助广告客户找到内容创作者，以优质内容推广客户产品和服务，一方面帮助内容创作者凭借优秀内容创意和自身的真实流量实现商业变现。

第二，微任务收取的是广告流量费。

广告客户通过微任务平台下单产生的费用中，70%归属内容创作者，30%支付给微任务平台，用以购买微博信息流广告流量。

以本次事件为例，在微任务平台上，参照@张雨晗YuHan 账号过去30天内所发布微博的平均阅读量，其发布广告的价格为3070元/条，如果广告客户选择下单，其中2149元归属账号，921元用来购买微博广告流量。

第三，微博充分尊重内容创作者的商业化自主权。

内容创作者的价值由内容创意和流量价值两部分构成，微博从不干涉其在内容创意方面的定价，微博乐于看到内容创作者和MCN机构以创意吸引客户，获得额外的“溢价”收入。因此，在微任务平台上，每个账号对应的广告价格均为发布内容的价格，以其在微博上的流量价值为定价标准。

随着个性化消费时代的来临，内容营销也迎来了快速发展，为了保障维护平台商业秩序、保障多方利益，微博需要持续完善规则，加强管理。

如上面所介绍，微博一直尊重和信任广大内容创作者，允许大家围绕内容创意和内容制作自主定价，在发布广告方面一直坚持必须通过微任务，相关内容也必须通过微任务的审核，就是为了保护广告客户的知情权和公平交易权，希望客户可以准确知晓相关账号的流量价值，获得真实数据，让商业模式更持续。

但在本次事件中我们遗憾发现，蜂群文化并没有向广告客户完整展示数据，导致客户并不知晓接单方只采购了价值约1000元的微博信息流广告流量，从而对微博内容营销效果产生重大误解。

针对这样的问题，我们建议广告客户在推广过程中，先通过微任务平台充分了解账号流量价值，以便形成正确的投放决策。

此外，我们将继续优化流程。经讨论，微博平台开始接受内容账号和客户之间涉及流量的投诉及处理。一旦发现广告客户与提供服务的账号、机构出现商业纠纷，将及时介入处理。针对MCN机构违规、违约行为，客户可举报到微博合规部门邮箱：wbjb@staff.weibo.com，一经查实，站方将坚决处理。

在本次事件中，我们还看到微博在反垃圾工作中的不足。长期以来，微博平台一直坚决打击刷数据等各类水军行为并定期对外公布进展，今后，微博将加强防范，并加大打击力度。也恳请广大用户及时举报，与我们共同维护微博平台的健康环境。

感谢大家对微博平台的支持和帮助。

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