中关村在线消息：10月18日消息，今天三星Galaxy A20s国行版正式在国行商店上架。这款新机主要面向入门级市场，搭载高通骁龙450处理器，采用后置三摄像头。根据三星商店页面显示，这款新机的预订价格为799元。



三星上架Galaxy A20s国行版 骁龙450+后置三摄

上个月的时候，三星Galaxy A20s正式发布，该机虽然是三星专门针对中低端市场推出的入门级手机，但是当下热门的水滴屏、后置三摄等设计一样也没落下，同时还配备了4000mAh大电池。

三星Galaxy A20s正面采用了一块6.4英寸的水滴屏，屏幕比例为19.5:9，分辨率为HD+（1560*720），但屏幕材质却由前代的AMOLED改为了LCD面板。背部则采用了一块1300万+800万+500万像素三摄组合。

核心配置方面，三星Galaxy A20s将搭载高通骁龙450处理器，提供3GB+32GB、4GB+64GB两种存储组合可选，支持512GB额外TF卡扩展。机身内置4000mAh电池，并支持15W快速充电，运行基于Android 9.0深度定制的One UI系统。机身提供蓝色、黑色、绿色、红色四种颜色可选。

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