中关村在线消息：10月18日消息，近日2019福布斯全球CEO大会在新加坡举行。这次大会上，刚刚获得终身成就奖的马云也进行了对谈，并金句频出。马云表示，俗话说每个成功男人的背后都有一个强大的女人，而他的背后，则是有许多的女性用户。



马云：成功男人背后总有一个女人 我身后有很多

马云提到，女性比男性更加关怀他人，阿里巴巴超过60%消费者都是女性。然而，马云表示，如果想要更多的女性用户也是非常困难的，因为向女性阐释一个目标并使其相信是非常困难的。说服成功之后，女性们就会坚守这个目标，非常忠诚。男性用户则流动性更大，来得也快，去的也快。

在谈到对于机器人的态度时，马云表示相比人类更他更相信机器人。今后他会把自己的数据交给机器，这样比把自己数据交给别人更加放心，因为机器不在乎你是杰克马还是杰克李。

本周，阿里巴巴前董事局主席马云获得了福布斯终身成就奖，成为“有史以来世界上最伟大的企业家英雄之一”，马云也成为全球互联网领域第一个拿到该奖的企业家。20年前福布斯和外界对于马云要做全球最好的互联网公司将信将疑，甚至有人认为他是“骗子”。20年后，马云向全世界证明了自己。

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