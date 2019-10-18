中关村在线消息：近日荷兰科技博客 LetsGoDigital 消息，揭示了三星在考虑的其它方案，比如这个滑动式的机身屏幕设计专利。







三星滑屏与旋转摄像头新专利曝光

这次屏幕顶上的边框几乎完全消失，并且提供了相当特殊的功能 —— 旋转式屏下摄像头、以及位于背部的副显示屏。



2019 年 4 月，三星电子向世界知识产权组织提交了这项名为“包含柔性显示屏的电子设备”的实用新型设计专利申请，并于 2019 年 10 月 17 日被正式公布。

这是一款具有上卷式屏幕的三星智能手机，外形看起来相当时尚。机身正面几乎被屏幕占满，仅可在底部见到狭窄的、为滚动屏提供支撑的金属边框。

通过向下滑动，整个屏幕的显示面积会变得更大。若上移，屏幕面积又会缩小。此外在机身背部靠近底边的位置，还有一块副显示屏。在设备推出时，这部分显示面积也会缩小。

文件中还提到了旋转摄像头的使用原理。尽管与 Galaxy A80 有些类似，但还是存在着一些明显的区别，因为三星将它和转屏部分连接到一起了。

若屏幕展开，摄像头会自动旋转。传感器被置于柔性屏的下方，且在设备背面有一个“通孔”，以便镜头直射。

这款摄像头的位置很是引人注目，因其集成在了设备的下班部分。该专利谈论了使用多个镜片。至于何时能够实现，恐怕还需要漫长的时间以后。

（文中图片来自互联网）

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