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    三星滑屏与旋转摄像头新专利曝光

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日荷兰科技博客 LetsGoDigital 消息，揭示了三星在考虑的其它方案，比如这个滑动式的机身屏幕设计专利。

    三星滑屏与旋转摄像头新专利曝光

    三星滑屏与旋转摄像头新专利曝光
    三星滑屏与旋转摄像头新专利曝光

    这次屏幕顶上的边框几乎完全消失，并且提供了相当特殊的功能 —— 旋转式屏下摄像头、以及位于背部的副显示屏。

    2019 年 4 月，三星电子向世界知识产权组织提交了这项名为“包含柔性显示屏的电子设备”的实用新型设计专利申请，并于 2019 年 10 月 17 日被正式公布。

    这是一款具有上卷式屏幕的三星智能手机，外形看起来相当时尚。机身正面几乎被屏幕占满，仅可在底部见到狭窄的、为滚动屏提供支撑的金属边框。

    通过向下滑动，整个屏幕的显示面积会变得更大。若上移，屏幕面积又会缩小。此外在机身背部靠近底边的位置，还有一块副显示屏。在设备推出时，这部分显示面积也会缩小。

    文件中还提到了旋转摄像头的使用原理。尽管与 Galaxy A80 有些类似，但还是存在着一些明显的区别，因为三星将它和转屏部分连接到一起了。

    若屏幕展开，摄像头会自动旋转。传感器被置于柔性屏的下方，且在设备背面有一个“通孔”，以便镜头直射。

    这款摄像头的位置很是引人注目，因其集成在了设备的下班部分。该专利谈论了使用多个镜片。至于何时能够实现，恐怕还需要漫长的时间以后。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星滑屏与旋转摄像头新专利曝光http://news.zol.com.cn/729/7297327.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/729/7297327.html report 1055 中关村在线消息：近日荷兰科技博客 LetsGoDigital 消息，揭示了三星在考虑的其它方案，比如这个滑动式的机身屏幕设计专利。三星滑屏与旋转摄像头新专利曝光这次屏幕顶上的边框几乎完全消失，并且提供了相当特殊的功能 —— 旋转式屏下摄像头、以及位于背部的副显示屏。2...
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